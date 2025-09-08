Temperaturi caniculare și ploi în Prahova

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Vremea rămâne caldă, momentan, în Prahova. La finele săptămânii este anunțat un val de ploi, în special la munte.

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat o creștere treptată a mediei zilnice a temperaturilor în următoarele trei zile.

„Media zilnică a temperaturilor maxime va fi în creștere treptată în primele trei zile ale intervalului, de la 30 de grade în prima zi până la 33…34 de grade, apoi tendința va fi de scădere spre valori în jurul a 28 de grade, ce se vor menține până la finalul intervalului.

Media regională a temperaturilor minime va fi de 13…16 grade în perioada 8-12 septembrie, apoi sunt estimate valori termice în jurul a 12 grade. Ploi de scurtă durată vor fi posibile la finalul primei săptămâni din interval”, a precizat ANM.

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești sunt anunțate temperaturi de 30 de grade Celsius, cu mult mai ridicate față de normalul pentru această perioadă. Probabilitatea de precipitații este mai ridicată vineri, 12 septembrie, când sunt anunțate doar 22 de grade Celsius. De altfel, de la finele acestei săptămâni, temperaturile încep să scadă, iar valorile minime se vor situa la 11… 12 grade Celsius.

Cum va fi vremea la munte

La munte, potrivit ANM, media temperaturilor maxime se va situa între 15 și 18 grade până la finalul intervalului de anticipație.

„În ceea ce privește temperaturile minime, acestea se vor situa în jurul valorii de 9 grade în perioada 8-12 septembrie, apoi vor fi în scădere ușoară până la finalul intervalului și se vor situa între 6 și 8 grade.

Ploi mai sunt posibile, cu precădere în zilele de 9 și 10 septembrie și, din nou, în zilele de 12 și 14 septembrie”, a anunțat ANM.