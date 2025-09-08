 

- Publicitate -

Temperaturi caniculare și ploi în Prahova

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis, luni, prognoza meteo pentru următoarele două săptămâni. Vremea rămâne caldă, momentan, în Prahova. La finele săptămânii este anunțat un val de ploi, în special la munte.

- Publicitate -

Administrația Națională de Meteorologie a anunțat o creștere treptată a mediei zilnice a temperaturilor în următoarele trei zile.

„Media zilnică a temperaturilor maxime va fi în creștere treptată în primele trei zile ale intervalului, de la 30 de grade în prima zi până la 33…34 de grade, apoi tendința va fi de scădere spre valori în jurul a 28 de grade, ce se vor menține până la finalul intervalului.

Media regională a temperaturilor minime va fi de 13…16 grade în perioada 8-12 septembrie, apoi sunt estimate valori termice în jurul a 12 grade. Ploi de scurtă durată vor fi posibile la finalul primei săptămâni din interval”, a precizat ANM.

Eveniment

Cinema City a introdus taxa pe scaun, ca la avioanele low cost

Lanțul de cinematografe Cinema City, prezent și în Ploiești, la cele două mall-uri Shopping City și AFI, a introdus prețuri diferite la bilete, în...
- Publicitate -

Cum va fi vremea la Ploiești

La Ploiești sunt anunțate temperaturi de 30 de grade Celsius, cu mult mai ridicate față de normalul pentru această perioadă. Probabilitatea de precipitații este mai ridicată vineri, 12 septembrie, când sunt anunțate doar 22 de grade Celsius. De altfel, de la finele acestei săptămâni, temperaturile încep să scadă, iar valorile minime se vor situa la 11… 12 grade Celsius.

Cum va fi vremea la munte

La munte, potrivit ANM, media temperaturilor maxime se va situa între 15 și 18 grade până la finalul intervalului de anticipație.

„În ceea ce privește temperaturile minime, acestea se vor situa în jurul valorii de 9 grade în perioada 8-12 septembrie, apoi vor fi în scădere ușoară până la finalul intervalului și se vor situa între 6 și 8 grade.

- Publicitate -

Ploi mai sunt posibile, cu precădere în zilele de 9 și 10 septembrie și, din nou, în zilele de 12 și 14 septembrie”, a anunțat ANM.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Exclusiv

Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

2
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

6
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Exclusiv

Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire

3
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
- Publicitate -

Știri noi

Travel&Lifestyle

Music Gallery: singura expoziție dedicată muzicii din România ajunge la Shopping City Ploiești

0
- În această toamnă, Music Gallery pornește la...
Educație

Emoție și bucurie azi, în școlile din Prahova, în ciuda boicotului

0
O atmosferă destul de deschisă și relaxată, astăzi, 8...
Educație

Cum a fost prima zi de școală la Colegiul Pedagogic Ploiești

0
Luni, 8 septembrie, la Colegiul Național Pedagogic „Regina Maria”...
Eveniment

Judecătorul Vasile Alexandru scapă de cercetarea disciplinară

0
Judecătorul Vasile Alexandru, de la Curtea de Apel Ploiești,...
Administrație

Comercianții de pe bulevard, amendați de ANPC. Reacția lui Polițeanu

1
Comisariatul Județean pentru Protecția Consumatorilor  Prahova a amendat, la...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

0
Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu...
Opinii Voxpublica

Început de an școlar. Inspirație, nu politică!

0
Decât un primar obosit sau un politician în căutare...
Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

7
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Temperaturi de 30 de grade Celsius la Ploiești

Roxana Tănase -
Vremea rămâne mult mai caldă pentru această perioadă. La...

Trafic aglomerat pe DN1, între Azuga și Bușteni

Roxana Tănase -
Ultimul weekend înaintea începerii anului școlar este unul aglomerat...

Dezbatere „Dâmbu pentru oameni”, în cartierul Mihai Bravu

Roxana Tănase -
Asociația Ploiești pentru oameni organizează, duminică, în intervalul 11.00...

Două transporturi agabaritice în Prahova. Ruta folosită

Roxana Tănase -
Centrul Infotrafic a anunțat că, duminică, 7 septembrie, vor...
- Publicitate -

Republik Fest 2025. Programul concertelor, duminică, 7 septembrie

Roxana Tănase -
Republik Fest Ploiești, primul festival fusion-simfonic din România, continuă,...

Primele stații de încărcare pentru mașini electrice la Păulești

Roxana Tănase -
Primăria Păulești a anunțat unde vor fi amplasate în...

Cum va fi vremea în septembrie în Prahova

Roxana Tănase -
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo...

Restricții de trafic la Sinaia. Rute ocolitoare

Roxana Tănase -
Traficul rutier este restricționat în orașul Sinaia, unde are...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean