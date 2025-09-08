Temperaturi de 30 de grade Celsius la Ploiești

Vremea rămâne mult mai caldă pentru această perioadă. La Ploiești, temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, cu mult mai ridicată pentru această perioadă.

Valorile termice, potrivit ANM, vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile vestice și sudice.

La Ploiești sunt anunțate temperaturi maxime de 30 de grade Celsius, în timp ce temperatura minimă va fi de 14 – 16 grade Celsius.

La munte, treptat, vremea începe să se răcească. La Cota 2000 din Sinaia, temperatura minimă va fi de 0 grade Celsius. În schimb, mercurul în termometre va urca până la 14 – 16 grade Celsius.

Tot la munte, începând de vineri, vom avea parte de un val de ploi care va continua și în weekend.