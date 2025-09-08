 

- Publicitate -

Temperaturi de 30 de grade Celsius la Ploiești

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Vremea rămâne mult mai caldă pentru această perioadă. La Ploiești, temperatura maximă va fi de 30 de grade Celsius, cu mult mai ridicată pentru această perioadă.

- Publicitate -

Valorile termice, potrivit ANM, vor fi mai ridicate decât cele specifice pentru această săptămână, pe întreg teritoriul României, cu o abatere termică pozitivă ușor mai accentuată în regiunile vestice și sudice.

La Ploiești sunt anunțate temperaturi maxime de 30 de grade Celsius, în timp ce temperatura minimă va fi de 14 – 16 grade Celsius.

La munte, treptat, vremea începe să se răcească. La Cota 2000 din Sinaia, temperatura minimă va fi de 0 grade Celsius. În schimb, mercurul în termometre va urca până la 14 – 16 grade Celsius.

Eveniment

Cinema City a introdus taxa pe scaun, ca la avioanele low cost

Lanțul de cinematografe Cinema City, prezent și în Ploiești, la cele două mall-uri Shopping City și AFI, a introdus prețuri diferite la bilete, în...
- Publicitate -

Tot la munte, începând de vineri, vom avea parte de un val de ploi care va continua și în weekend.

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea antreprenorului care extrage parfumul din Ținutul Stejarilor

Alexandru Olteanu -
În Ținutul Stejarilor, acolo unde liniștea naturii vindecă sufletul,...

Daniela Popescu, AVL Cleaning: Cum faci din curățenie un business

Corina Matei -
AVL Cleaning este, oriunde ajunge, echivalentul garanției calității în...

Ținutul Stejarilor, povestea unui colț de natură care renaște

Alexandru Olteanu -
În inima Prahovei, printre dealuri domoale și sate cu...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Ploieștiul se schimbă. Interviu cu primarul Polițeanu

0
Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu (independent) a fost invitat în...
Exclusiv

Astăzi începe Republik Fest! Programul și harta festivalului

0
În acest weekend, 5-7 septembrie, la Parcul Bucov, are...
Exclusiv

Cum arată parcările ”special amenajate” pentru dube în Ploiești

2
Consiliul Local Ploiești a decis în urmă cu patru...
Exclusiv

Prima comună din Prahova 100% racordată la gaze prin forțe proprii

6
Într-un județ în care problema introducerii rețelelor de gaze...
Exclusiv

Afacerea ”avizele”. Cât ne costă autorizația de construire

3
Orice construcție care presupune eliberarea unei autorizații din partea...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Accident cu o victimă pe Șoseaua Vestului din Ploiești

0
Un accident rutier în urma căruia a rezultat o...
Eveniment

Școli amendate de ISU Prahova. Ce nereguli au descoperit pompierii

0
Pompierii prahoveni au amendat șapte unități de învățământ din...
Opinii Voxpublica

Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

0
Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu...
Educație

Cum a început școala în Prahova: festivități și boicot

1
Prima zi de școală a început diferit pentru elevii...
Eveniment

Cinema City a introdus taxa pe scaun, ca la avioanele low cost

1
Lanțul de cinematografe Cinema City, prezent și în Ploiești,...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Ploieștenii, victime colaterale ale scandalului politic

0
Claudiu Vasilescu și Mihai Nicolae au fost invitații lui...
Emisiuni

Un nou război politic la Ploiești. Acuzațiile primarului

1
Primarul independent al Ploieștiului, Mihai  Polițeanu, a fost invitatul...
Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Un loc la șapte mașini

4
Invitații lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Ce spun profesorii, părinții și elevii în prima zi de școală

0
Anul şcolar 2025-2026 a început sub semnul întrebării, cu...
Opinii Voxpublica

Început de an școlar. Inspirație, nu politică!

0
Decât un primar obosit sau un politician în căutare...
Opinii Voxpublica

Vă era dor de Epoca de Aur? Mie nu!

7
Mai mulți parlamentari AUR au depus recent un proiect...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Trafic aglomerat pe DN1, între Azuga și Bușteni

Roxana Tănase -
Ultimul weekend înaintea începerii anului școlar este unul aglomerat...

Dezbatere „Dâmbu pentru oameni”, în cartierul Mihai Bravu

Roxana Tănase -
Asociația Ploiești pentru oameni organizează, duminică, în intervalul 11.00...

Două transporturi agabaritice în Prahova. Ruta folosită

Roxana Tănase -
Centrul Infotrafic a anunțat că, duminică, 7 septembrie, vor...

Republik Fest 2025. Programul concertelor, duminică, 7 septembrie

Roxana Tănase -
Republik Fest Ploiești, primul festival fusion-simfonic din România, continuă,...
- Publicitate -

Primele stații de încărcare pentru mașini electrice la Păulești

Roxana Tănase -
Primăria Păulești a anunțat unde vor fi amplasate în...

Cum va fi vremea în septembrie în Prahova

Roxana Tănase -
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo...

Restricții de trafic la Sinaia. Rute ocolitoare

Roxana Tănase -
Traficul rutier este restricționat în orașul Sinaia, unde are...

Festivalul Cașcavelei, la Valea Doftanei. Concerte, artificii și efecte speciale

Roxana Tănase -
Festivalului Cașcavelei continuă, sâmbătă, la Valea Doftanei, cu atmosferă...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean