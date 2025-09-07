Dezbatere „Dâmbu pentru oameni”, în cartierul Mihai Bravu

Asociația Ploiești pentru oameni organizează, duminică, în intervalul 11.00 – 12.30, o dezbatere în cadrul sezonului comunitar „Dâmbu pentru oameni”. Evenimentul are loc pe malul Dâmbului, iar participarea este liberă. Observatorul Prahovean este partenerul media oficial al evenimentelor.

- Publicitate -

Asociația Ploiești pentru oameni invită locuitorii orașului la un panel de discuții deschis, pe tema . Tema discuției o reprezintă găsirea unor soluții pentru transformarea Dâmbu într-un spațiu valoros pentru întreaga comunitate.

„Aducem la aceeași masă specialiști, reprezentanți ai autorităților, membri ai comunității și oameni pasionați de viitorul Ploieștiului, pentru a vorbi despre cum putem transforma malurile Dâmbului într-un spațiu verde, viu și prietenos”, au anunțat organizatorii.

Discuția este moderată de Marius Nica de la Observatorul Prahovean, partener media al sezonului comunitar Dâmbu pentru oameni, și de Andrei Voicu, membru fondator al Asociației Ploiești pentru oameni.

Național Tarife și amenzi modificate pentru rovinietă și peaj Tarifele pentru rovinietă și peaj, dar și cuantumul amenzilor contravenționale se vor modifica, din 8 septembrie. Anunțul a fost făcut de Compania Națională de...

- Publicitate -

Dezbaterea are loc pe Strada Cornățel, pe malul Dâmbului, în dreptul blocului cu 10 etaje, din Ploiești.