Republik Fest 2025. Programul concertelor, duminică, 7 septembrie

Republik Fest Ploiești, primul festival fusion-simfonic din România, continuă, duminică, 7 septembrie, la Parcul Bucov. Ultima zi a festivalului va aduce pe scenă noi artiști de top. Nu vor lipsi muzica de calitate, momentele de relaxare în aer liber și atmosfera incendiară.

Muzică bună și relaxare, în ultima zi a Republik Fest, un festival pentru prieteni și familie.

La fel ca în ultimele două zile, participanții sunt așteptați în număr mare, duminică, pentru a redescoperi enegia unui festival cu muzică de calitate, dar și cu o atmosferă incendiară.

Pe scenă vor urca Byron, Subcarpați și Hooverphonic, trupa de rock născută chiar la Ploiești.

Pe lista artiștilor carfe vor urca pe scenă se numără Claro Que No, Dimitri s Btas, CojoX Corul Filarmonicii și E-AN-NA.

În cea de a treia zi de Republik Fest nu vor lipsi nici teatrul de calitate, dar nici Ploiești Jazz Trio&Carmen Sylva Groupe, Luise, Varer Aka Rareș Tone și Tripolar.