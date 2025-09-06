Plavia Auto Show. Motoare turate și distracție

La nici 30 de kilometri de Ploiești, pasionații de tuning, retro, off-road și moto își vor da întâlnire la o nouă ediția a evenimentului Plavia Auto Show.

Weekend-ul se anunță plin de adrenalină, la Plavia din comuna Iordăcheanu. Pasionații de mașini vor avea parte, sâmbătă și duminică, de un nou eveniment marca Plavia Auto Show.

Nu vor lipsi motoarele turate și distracția pentru pasionații de tuning, retro, off-road și moto.

„O mașină reală, învelită complet în folie de scris, te așteaptă cu cretă colorată să-ți lași semnătura, un mesaj pentru comunitate sau un desen haotic de suflet.

Scrie ceva funny, lasă un gând serios pentru șoferi sau desenează o roată pătrată – nimeni nu te judecă. E distracție garantată și totul rămâne imprimat într-un colaj foto de poveste!”, au anunțat organizatorii.

Pe lista competițiilor figurează Loudest Pipe, Fitment Challenge, Best Wrap și Best Paint. Nu vopr lipsi însă jocurile pentru spectatori. Concursul de MEME (doar poze!) pe grupul WhatsApp, ținut janta pe timp, tragerea sforii – pe echipe și cursa cu roți.

Startul pentru proba Sound Entertainment se va da la ora 12.00. Fiecare mașină înscrisă la proba de „Sound Entertaiment” are la dispoziție 20-30 de minute în ziua evenimentului pentru a face un show muzical de neuitat. Proba va fi jurizată de public si staff. La aceasta probă se va desemna un câștigător.