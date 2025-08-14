Parcare la bloc, cu taxă. Cum e în alte orașe – Observatorul Prahovean LIVE

- Publicitate -
Foto cu caracter ilustrativ

Cheltuieli la întreținere, chiar dacă nu locuiești în apartament

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase

Data:

Chiar dacă nu locuiești în apartament, lunar, trebuie să suporți o serie de cheltuieli administrative. Fodul de rulment și fondul de reparații figurează pe lista cheltuielilor care trebuie achitate inclusiv în cazul în care proprietarul nu locuiește în apartament.

- Publicitate -

Una dintre cele mai dese dezbateri în cadrul asociațiilor de proprietari este cea referitoare la modul de calcul al cheltuielilor administrative în cazul în care o persoană nu locuiește în apartament.

„Sunt plecat de mai bine de opt luni în străinătate. Am anunțat acest lucru la asociația de proprietari. La avizier figurez cu 0 persoane.

În schimb, lunar, primesc notificări că am de plată la întreținere”, ne-a scris un cititor al Observatorulph.ro.

Politic

Chiul în masă al consilierilor ploieșteni

Primarul Mihai Polițeanu (independent) a convocat  astăzi o ședință extraordinară a Consiliului Local Ploiești, a doua din această săptămână, după ce la precedenta nu...
- Publicitate -

Ce cheltuieli suporți chiar dacă nu locuiești în apartament

„Sunt o serie de cheltuieli care sunt suportate inclusiv de proprietarii care nu locuiesc în bloc.

Aceste cheltuieli sunt stabilite în cadrul adunării generale a asociației și vizează în primul rând cheltuielile administrative”, a explicat Aurel Răileanu, administrator de bloc în Ploiești.

Plata fondului de reparații și a fondului de rulment sunt alte două cheltuieli care intră în sarcina proprietarului chiar dacă nu locuiește în apartament.

- Publicitate -

Lista cheltuielilor obligatorii de plată chiar dacă nu e nicio persoană trecută la întreținere

  • fondul de rulment/fondul de reparații
  • cheltuieli administrative cu salariul administratorului/președintelui/comisiei de cenzori/ femeii de serviciu
  • pierderile de apă caldă/rece în cazul în care a existat o avarie la conductele comune
  • cheltuieli consumabile (birotică, materiale de curățenie etc)
  • mentenanță lift, interfon, reparații pentru spațiile comune
  • pe timpul iernii – plata facturii la căldură

Ai o informație sau imagini interesante pentru o știre?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

<

Provocarea Observatorul Prahovean

Doctor bun

Vezi tot

„Am ajuns paralizat la SJU și am plecat pe picioarele mele”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun”  dedicată medicilor apreciați...

Expunerea la soare fără protecție, risc major pentru sănătatea pielii

Ștefan Vlăsceanu -
O singură arsură solară poate avea consecințe pe termen...

Medicul Carmen Ionică m-a salvat după un diagnostic greșit”

Luiza Toboc -
Observatorul Prahovean continuă campania „Doctor bun” dedicată medicilor apreciați...
- Publicitate -

Antreprenori de succes

Vezi tot

Povestea afacerii din Câmpina care dă viață lemnului

Alexandru Olteanu -
Când ai nevoie să bați în lemn și în...

KRIT: Doi tineri au adus la Ploiești jocurile de societate

Corina Matei -
Despre Ploiești se spune că este orașul care a...

Coca Vagneti, afacerea de succes din anii ’90 din Ploiești

Corina Matei -
Coca Vagneti este un nume de care se leagă,...
- Publicitate -

Exclusiv

Exclusiv

Motivul evadării deținutului din penitenciarul Mărgineni

0
Ion Miloșiu, prahoveanul în vârstă de 32 de ani...
Exclusiv

Accidentul de pe Cameliei, din Ploiești, provocat de un polițist

1
Un accident rutier s-a produs, marți seara, pe strada...
Exclusiv

Răni vii și colonie de bacterii. Cum a murit o pacientă de la Floreasca

0
Escară de gradul trei infectată cu patru bacterii diferite...
Exclusiv

Deportat, umilit de lege. A pierdut 10% din toată pensia pentru CASS

3
Un pensionar din Prahova a trăit un adevărat șoc...
Exclusiv

Stația de epurare a Ploieștiului împute două comune din aval

5
Observatorul Prahovean revine cu un nou episod din seria...
- Publicitate -

Știri noi

Eveniment

Coloane de mașini pe Centura Ploieștiului, Comarnic și Bușteni

0
Minivacanța din această săptămână făcut ca traficul să se...
Eveniment

O învățătoare din Lugoj a murit după ce a aflat că își pierde postul

0
O învățătoare în vârstă de 56 de ani, din...
Social

Bănci vandalizate într-un parc de joacă din Câmpina

0
Băncile dintr-un parc de joacă al Câmpinei, abia dat...
Eveniment

Ce poți face în minivacanța de Sfânta Maria în Prahova

0
Calendaristic mai avem două săptămâni de vară. Și în...
Eveniment

DN1A închis vineri în Vălenii de Munte. Rute alternative

0
Traficul rutier va fi închis complet vineri pe DN1A...
- Publicitate -

Emisiuni

Emisiuni

Parcare la bloc, cu taxă, la Ploiești. Cum e în alte orașe

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Parcare cu taxă, la bloc, în Ploiești. S-au grăbit!

3
Mihai Nicolae și Claudiu Vasilescu au fost invitații lui...
Emisiuni

Polițeanu: pot schimba fundamental Ploieștiul în 12 ani

28
Invitatul lui Marius Nica în podcastul Observatorul Prahovean LIVE...
- Publicitate -

Vox Publica

Opinii Voxpublica

Fraierii plătesc, șmecherii încasează – Pensiile parlamentarilor

7
Suportăm, zi de zi, noi poveri fiscale. Așa cum...
Opinii Voxpublica

Chiar era nevoie de concerte pe bulevardul castanilor?

48
În această vară, Primăria Ploiești organizează tot felul de...
Opinii Voxpublica

Tovarășul Ion Iliescu a murit. Ce datorie avem?

11
Marți, 5 august 2025, tovarășul Ion Iliescu, primul „președinte...
- Publicitate -

Pe aceeași temă

Deportat, umilit de lege. A pierdut 10% din toată pensia pentru CASS

Roxana Tănase -
Un pensionar din Prahova a trăit un adevărat șoc...

Cum va fi vremea în Prahova. Prognoza ANM

Roxana Tănase -
Vremea se menține caniculară în Prahova, cu temperaturi maxime...

Director nou la Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova

Roxana Tănase -
Direcția pentru Agricultură Județeană Prahova are un nou director....

50 de elevi din Blejoi pleacă în tabără gratuită la mare

Observatorul Prahovean -
La Blejoi a devenit o tradiție ca cei mai ...
- Publicitate -

Cod galben de caniculă, disconfort termic și vânt în Prahova

Roxana Tănase -
Prahova se află sub cod galben de caniculă. Temperaturile...

Comuna din Prahova cu un singur polițist local

Roxana Tănase -
Propunerea legată de reducerea numărului de polițiști locali generează...

Aer condiționat în toate școlile și grădinițele din Blejoi

Redacția Observatorulph.ro -
Primăria Blejoi anunță că toate clasele din școlile și...

Caniculă în Prahova.  Temperaturi, în weekend, de 37 de grade

Roxana Tănase -
Vremea caniculară revine, în weekend, în Prahova. Administrația Națională...

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Show Transparency Report

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean