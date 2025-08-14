Cheltuieli la întreținere, chiar dacă nu locuiești în apartament

Chiar dacă nu locuiești în apartament, lunar, trebuie să suporți o serie de cheltuieli administrative. Fodul de rulment și fondul de reparații figurează pe lista cheltuielilor care trebuie achitate inclusiv în cazul în care proprietarul nu locuiește în apartament.
Una dintre cele mai dese dezbateri în cadrul asociațiilor de proprietari este cea referitoare la modul de calcul al cheltuielilor administrative în cazul în care o persoană nu locuiește în apartament.
„Sunt plecat de mai bine de opt luni în străinătate. Am anunțat acest lucru la asociația de proprietari. La avizier figurez cu 0 persoane.
În schimb, lunar, primesc notificări că am de plată la întreținere”, ne-a scris un cititor al Observatorulph.ro.
Ce cheltuieli suporți chiar dacă nu locuiești în apartament
„Sunt o serie de cheltuieli care sunt suportate inclusiv de proprietarii care nu locuiesc în bloc.
Aceste cheltuieli sunt stabilite în cadrul adunării generale a asociației și vizează în primul rând cheltuielile administrative”, a explicat Aurel Răileanu, administrator de bloc în Ploiești.
Plata fondului de reparații și a fondului de rulment sunt alte două cheltuieli care intră în sarcina proprietarului chiar dacă nu locuiește în apartament.
Lista cheltuielilor obligatorii de plată chiar dacă nu e nicio persoană trecută la întreținere
- fondul de rulment/fondul de reparații
- cheltuieli administrative cu salariul administratorului/președintelui/comisiei de cenzori/ femeii de serviciu
- pierderile de apă caldă/rece în cazul în care a existat o avarie la conductele comune
- cheltuieli consumabile (birotică, materiale de curățenie etc)
- mentenanță lift, interfon, reparații pentru spațiile comune
- pe timpul iernii – plata facturii la căldură