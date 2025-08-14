Cheltuieli la întreținere, chiar dacă nu locuiești în apartament

Chiar dacă nu locuiești în apartament, lunar, trebuie să suporți o serie de cheltuieli administrative. Fodul de rulment și fondul de reparații figurează pe lista cheltuielilor care trebuie achitate inclusiv în cazul în care proprietarul nu locuiește în apartament.

- Publicitate -

Una dintre cele mai dese dezbateri în cadrul asociațiilor de proprietari este cea referitoare la modul de calcul al cheltuielilor administrative în cazul în care o persoană nu locuiește în apartament.

„Sunt plecat de mai bine de opt luni în străinătate. Am anunțat acest lucru la asociația de proprietari. La avizier figurez cu 0 persoane.

În schimb, lunar, primesc notificări că am de plată la întreținere”, ne-a scris un cititor al Observatorulph.ro.

Politic Chiul în masă al consilierilor ploieșteni Primarul Mihai Polițeanu (independent) a convocat astăzi o ședință extraordinară a Consiliului Local Ploiești, a doua din această săptămână, după ce la precedenta nu...

- Publicitate -

Ce cheltuieli suporți chiar dacă nu locuiești în apartament

„Sunt o serie de cheltuieli care sunt suportate inclusiv de proprietarii care nu locuiesc în bloc.

Aceste cheltuieli sunt stabilite în cadrul adunării generale a asociației și vizează în primul rând cheltuielile administrative”, a explicat Aurel Răileanu, administrator de bloc în Ploiești.

Plata fondului de reparații și a fondului de rulment sunt alte două cheltuieli care intră în sarcina proprietarului chiar dacă nu locuiește în apartament.

- Publicitate -

Lista cheltuielilor obligatorii de plată chiar dacă nu e nicio persoană trecută la întreținere