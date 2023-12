Tradiții, obiceiuri și superstiții în noaptea de Revelion

Pe lângă cetele de colindători, în Prahova se mențin o serie de tradiții, obiceiuri, dar și de superstiții de Revelion. Trebuie să porți roșu, să ai bani în buzunar sau să-ți pui dorințele sub vâsc sunt doar câteva dintre superstițiile din noaptea dintre ani.

Trecerea în noul an este marcată, inclusiv în Prahova, de o serie de tradiții și obiceiuri, dar și de superstiții.

În mai multe localități din județ, tinerii se pregătesc pentru ”urat”, potrivit obiceiurilor din timpul sărbătorilor de iarnă. Se spune că în ajunul Noului An trebuie să-și facă apariția ”mascații”. De Anul Noul An există tradiția de a merge cu capra și ursul, spectacole care ar avea drept scop alungarea vechiului an.

Colindătorii, potrivit tradiției, trebuie să facă mult zgomot ca să alunge spiritele malefice și pentru a trece în noul an fără ghinioane.

Plugul mic și Plugul mare sunt alte două obiceiuri legate de colindat. Tinerii colindători merg din casă în casă pentru a vesti noul an. Un alt obicei, este să se colinde cu sorcova care include urări pentru noul an.

„Calendarul” foilor de ceapă

În unele sate prahovene încă se mai practică obiceiul ca, în Ajun de An Nou, să se „citească” vremea în foile de ceapă.

Așa-zisul „calendar” al foilor de ceapă este obiceiul la care recurg cei care vor să afle care sunt lunile ploioase și secetoase în anul care urmează să vină.

În cele 12 foițe de ceapă, care simbolizează fiecare câte o lună din an, se pune sare. În funcție de câtă apă se acumulează în fiecare foaie de ceapă se spune că luna respectivă va fi secetoasă sau ploioasă.

Supersiții pentru noaptea dintre ani

Superstiții sunt legate și de vestimentația purtată în noaptea dintre ani. Obligatoriu din ținută trebuie să facă parte o haină nouă.

Tot potrivit superstițiilor, în noaptea de Revelion trebuie să porți ceva roșu, culoare care semnifică prosperitatea, dar se spune că atrage dragoste și veselie în viitorul an.

În noaptea dintre ani se spune că este bine să ai în buzunar bani, ca să ai parte de ei tot anul care vine.

La miezul nopții se mai spune că este bine să-ți pui dorințele sub vâsc, considerat aducător de noroc.

În ultima zi din an, dar și în pima zi a noului an, se spune că nu este bine să facem cheltuieli.

În plus, potrivit unei alte superstiții, se spune că nu este bine să treci cu datorii în noul an și că este bine să eviți să dai bani cu împrumut, pentru a nu avea ghinion tot anul.