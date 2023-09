Prahova Value Centre susține FC Petrolul Ploiești

Prahova Value Centre, centrul comercial de #lângătine, anunță cu mândrie parteneriatul încheiat cu FC Petrolul Ploiești, prin care devine sponsor oficial al echipei de fotbal pentru sezonul 2023-2024.

Împreună, Prahova Value Centre și FC Petrolul Ploiești își doresc să promoveze sportul de performanță, spiritul competitiv și unitatea comunității din care fac parte. Această colaborare reprezintă încă o manifestare concretă a angajamentului Prahova Value Centre de a susține sportul local și de a contribui la dezvoltarea comunității sportive din Ploiești.

Prahova Value Centre se implică activ în sprijinirea valorilor locale și în promovarea inițiativelor care aduc entuziasm și inspirație în comunitate. În trecut, centrul a susținut cu mândrie CSM Ploiești, Sectia Volei precum și Asociația Liga Mini Fotbal, cu care are o colaborare îndelungată. În prezent, Prahova Value Centre își extinde sprijinul și în lumea fotbalului profesionist, prin parteneriatul cu FC Petrolul Ploiești.

„Suntem extrem de încântați să anunțăm parteneriatul cu FC Petrolul Ploiești, echipa fanion a județului, o echipă cu o istorie bogată și suporteri minunați. Echipa de fotbal Petrolul Ploiești este un simbol al orașului nostru, iar noi suntem mândri să fim alături de ei în această călătorie sportivă. Ne dorim ca această colaborare să inspire și să aducă bucurie în rândul tuturor iubitorilor de fotbal.”, a declarat Mihai Herea, Asset Manager MAS PLC.

Profesionalismul, performanța, pasiunea și implicarea socială sunt valorile de bază ale parteneriatului dintre Prahova Value Centre și FC Petrolul Ploiești. Această inițiativă continuă politica de responsabilitate socială a Prahova Value Centre și reafirmă angajamentul centrului comercial de a investi în dezvoltarea sportului local și în susținerea tinerelor talente, fiind o entitate responsabilă și implicată în comunitatea locală, prin susținerea performanței sportive și promovarea unui stil de viață sănătos, cu activități sportive.

Prahova Value Centre îi invită pe toți fanii FC Petrolul Ploiești să urmărească evoluția echipei de fotbal pe parcursul sezonului și să folosească hashtag-urile #langatine și #langapetrolulploiesti pentru a arăta că sunt alături de echipa lor. Prahova Value Centre le urează mult succes jucătorilor și antrenorilor FC Petrolul Ploiești și speră să îi vadă de fiecare dată învingători pe teren.

Despre Prahova Value Centre:

Prahova Value Centre, situat în Piaţa 1 Decembrie 1918 nr. 1, constituie componenta comercială a unui proiect de tip mixed-use în Ploiești. Alături de Pleiades Residence, cel mai verde complex din oraș, formează un hub urban care are la bază un concept inovativ, oferind, în completarea celor două componente principale, retail și rezidențial, servicii și funcții secundare, pentru a crea o comunitate urbană modernă și dinamică, un viitor punct de reper al orașului. (P)