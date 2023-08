Viața la bloc nu este ușoară, iar de acest lucru s-au convins mulți dintre ploieșteni. Există însă și excepții. O femeie în vârstă de 55 de ani, care timp de aproape trei săptămâni a fost imobilizată la pat din cauza unui accident casnic, are numai cuvinte de laudă la adresa vecinilor care s-au mobilizat exemplar pentru a-i acorda ajutorul.

Cu singuranță, cei care locuiesc la bloc se confruntă cu numeroase probleme, iar de cele mai multe ori vorbim de aspecte care țin mai degrabă de modul în care unii locatari înțeleg să dea dovadă de bun simț.

O femeie în vârstă de 55 de ani, care locuiește într-un bloc din Mihai Bravu, s-a convins că viața îți oferă multe surprize plăcute cu privire la caracterul frumos al oamenilor, chiar dacă pe mulți nu i-a catalogat drept prieteni.

Viața la bloc în Ploiești. Gest de omenie între vecini pentru o femeie imobilizată la pat

„Vă scriu după ce am văzut câte probleme sunt semnalate la bloc, în special ca urmare a faptului că unii vecini nu dau dovadă de bun simț și de respectarea celor mai elementare norme de conduită.

Locuiesc într-un bloc din Cartierul Mihai Bravu de mai bine de 15 ani, dar, recunosc, nu am avut o relație de prietenie cu vecinii/vecinele.

Ne salutam reciproc când ne întâlneam pe scara blocului. Ne spuneam, mai mult formal, un „bună ziua”, dar nu ne povesteam amănunte din propriile vieți.

În urmă cu trei luni, am rămas imobilizată la pat, ca urmare a unui accident casnic. Întâmplarea a făcut ca, la momentul respectiv, toate rudele să nu aibă cum să ajungă la mine, fiind plecate la muncă în străinătate, în timp ce prietenele mele mi-au spus sincer că au diverse probleme.

Accidentul casnic – o fractură la picior – s-a produs noaptea și ca un făcut după nefericitul eveniment am constatat că mi-am lăsat telefonul la muncă. Am bătut la ușa vecinei, care a fost amabilă și a sunat la Ambulanță. Am ajuns la spital, iar concluzia medicilor a fost că, obligatoriu, se recomandă repaus total la pat.

M-am întors acasă și mă gândeam că o să fie o perioadă extrem de grea pentru mine, având imposibilitatea de a mă deplasa la cumpărături, la farmacie sau pentru plata facturilor…

Surpriza a fost că vecinii mei din bloc, despre care credeam că sunt de neabordat, s-au mobilizat exemplar.

A fost pentru prima dată când am înțeles că viața îți dă șansa să vezi cât de mult te poți înșela cu privire la o persoană, privind totul superficial. Cei cărora le spuneam doar formal „bună ziua” m-au ajutat pe toată perioada în care am fost imobilizată la pat.

A fost ca o lecție pentru mine, pentru că nu mă așteptam să primesc ajutor chiar de la vecinii din bloc cărora le mulțumesc din tot sufletul”, ne-a scris ploieșteanca.