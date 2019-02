Echipa de robotică de la Colegiul "Dimitrie Cantemir" din Breaza se pregătește intensiv pentru finala din SUA

În cadrul întâlnirilor, liceenii militari şi-au testat robotul pe care l-au construit şi programat chiar ei, sub mentoratul profesorului Sorin Mischie, pentru cel de-al treilea sezon al celebrei competiţii „First Tech Challenge”, potrivit informațiilor de pe pagina de facebook a Colegiului.

“Meciurile demonstrative la care am participat în cadrul DEMO-ului ne-au oferit posibilitatea de a observa ce trebuie îmbunătăţit la RO010 până la etapa regională. Am luat notiţe, am văzut cum se comportă robotul în teren, ne-am antrenat alături de alte echipe şi suntem gata să dăm upgrade ideilor care ne permit să ducă RO010 în finală”, a spus elev caporal Justina Tancău, singura fată din echipă. Tânăra se ocupă de imagine şi de tot ce ţine de marketing, desenează schiţele pentru robot şi alături de alt coleg îl conduce.