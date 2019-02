Dezastru la examenul auto, în 2018, în Prahova: Aproape jumătate dintre candidați au picat. Greșeli frecvente

Examenul auto este compus din două probe, iar cea mai dificilă se pare a fi cea teoretică, pentru testarea cunoștințelor în materie de legislație. Cel puțin așa reiese dintr-un raport al Prefecturii Prahova, cu privire la activitatea desfășurată de Compartimentul Examinări. La finele anului 2018, în Prahova, figurau 280.023 de persoane cu permis auto, cu 1.657 de persoane mai puțin față de anul 2017.

Dintr-un total de 22.270 de prahoveni care s-au înscris în 2018 la examenul auto, peste 10.000 nu au reușit să răspundă la 22 dintre cele 26 de întrebări din chestionarul tip grilă, fiind declarați admiși numai 12.231 de prahoveni, cu 554 de prahoveni mai puțini față de anul 2017.

Numărul celor care au susținut proba practică în 2018 este mai mic față de cel din 2017, când la această probă au fost examinați 24.148 de prahoveni, din care numai 12.785 au fost declarați admiși.

La proba practică, în 2018, s-au prezentat 22.812 persoane, dintre care 12.205 au fost admise, iar 10.607 au fost respinse.

La această probă se pare că nu parcarea ar fi cea care le dă bătăi de cap celor care vor să devină șoferi, ci intersecțiile sau zonele unde semafoarele sunt pe intermitent, dar și greșeli simple pe care le fac chiar și șoferii cu multă vechime.

Nereducerea vitezei în zonele cu treceri de pietoni, nesemnalizarea intenției de schimbare a direcției de mers și chiar neobservarea unor semne de circulație sunt în topul greșelilor frecvente.

„Eu am picat sala, în urmă cu câțiva ani de două ori, pentru întrebări extrem de ușoare, dar care aveau două sau trei variante de răspuns, iar la traseu am fost depunctat cu maxim de puncte pentru neacordarea de prioritate unui pieton. Într-un final am luat examenul, dar mi s-a părut mult mai greu decât Bacalaureatul”, ne-a povestit unul dintre cei care au reușit să-și ia permisul de conducere, dar după mai multe încercări.

Actele necesare pentru depunerea dosarului de examinare (sursă - Direcția Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor)

