Probleme mari pentru fotbalistul de națională al Petrolului. Clubul a vrut să-l trimită la o vindecătoare din străinătate

Petrolul are probleme de efectiv înaintea ultimelor șase etape din play-out. Echipa și-a pierdut unul dintre fotbaliștii importanți, care a revenit accidentat de la echipa națională. Alin Boțogan a suferit o ruptură musculară în partida Kosovo – România 0-1, disputată la nivel Under 21, la finalul lunii martie.

Accidentarea îl scoate din circuit minimum o lună de zile, fiind șanse relativ mici ca el să mai joace până la finalul sezonului. Vestea este cât se poate de proastă pentru Mehmet Topal, deoarece Boțogan este una dintre variantele Under 21 din cadrul lotului și îl lasă pe antrenorul turc oarecum descoperit la acest capitol.

Clubul a încercat să-l trimită la vindecătoarea Marijana

În acest moment, titular din această postură este Rareș Pop, mai ales după golul senzațional reușit în meciul cu Csikszereda, iar ca variante de rezervă rămân Bogdan Marian, David Paraschiv și Augustin Dumitrache. Problema e că Marian n-a mai jucat la prima echipă din august 2025, iar Paraschiv n-a mai prins nici el minute din februarie, fiind o perioadă și accidentat. Dumitrache, a treia posibilitate de U21, n-are niciun meci în prima ligă, el jucând constant la echipa a doua.

În încercarea de a-l recupera pe Boțogan cât mai rapid, conducerea Petrolului a vrut să-l trimită la Belgrad, la celebra vindecătoare Marijana Kovacevic, la care fotbaliștii apelează frecvent în cazurile problemelor musculare și unde s-au tratat nume imporatnte din sport, de la Novak Djokovic la Zlatan Ibrahimovic și de la Luka Modric la Robin Van Persie.

Aceasta folosește o metodă neinvazivă de tratament pentru regenerarea musculaturii lezate cu un masaj manual special cu o rolă și cu utilizarea unor substanțelor active în câmp electromagnetic, care este creat prin trecerea curenților de înaltă frecvență prin țesutul lezat.

Doar că, Marijana nu poate interveni însă în zona în care e afectat mușchiul lui Alin Boțogan, drept pentru care recuperarea acestuia va urma pașii clasici, el fiind deja pacientul unei clinici de recuperare.

Petroliștii petrec Paștele în cantonament

Fotbalistul cu 24 de prezențe la Petrolul în acest sezon n-a făcut parte din lot nici la ultimul joc, cel cu Csikszereda, prima victorie a “lupilor galbeni” în acest play -out.

Ploieștenii vor petrece și acest Paște în cantonament, deoarece au meci duminică, de la ora 18.30, în deplasare la Slobozia.

Echipa va pleca sâmbătă către orașul ialomițean, cu excepția lui Alin Boțogan tot lotul fiind valid, fără alte accidentări sau suspendări.