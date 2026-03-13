Lecție deschisă de șah pentru elevii din Balta Doamnei. „Sportul minții”, promovat în școli

Elevii de la Școala Gimnazială Lacul, din comuna Balta Doamnei, au participat recent la o lecție deschisă de șah, organizată de Asociația Județeană de Șah Prahova în colaborare cu Pleiada de Șah. Activitatea a fost primită cu entuziasm de copii, care au avut ocazia să descopere regulile de bază ale jocului, dar și primele noțiuni de strategie.

În cadrul lecției, elevii au învățat elemente introductive ale șahului, au urmărit explicații despre planificarea mutărilor și au jucat partide între ei. Un moment aparte l-a reprezentat o demonstrație cu ajutorul unui robot cu inteligență artificială, care le-a arătat elevilor cum pot fi analizate mutările și cât de complexă este gândirea strategică în șah.

La eveniment a participat și Alexandru Vasile, primarul comunei Balta Doamnei, care a apreciat inițiativa organizatorilor și a subliniat importanța promovării activităților intelectuale în rândul tinerilor.

„Șahul este un sport care dezvoltă gândirea, răbdarea și capacitatea de a lua decizii. Astfel de activități sunt extrem de importante pentru elevi și mă bucur că avem ocazia să le aducem mai aproape de copii”, a transmis edilul.

Program educațional în școlile din Prahova

Lecțiile deschise de șah fac parte dintr-un program educațional inițiat de Asociația Județeană de Șah Prahova și Pleiada de Șah, derulat într-un parteneriat strategic cu Supermarket La Cocoș, Observatorul Prahovean, Televiziunea Valea Prahovei și Prahova Business.

Inițiatorii proiectului își propun să aducă șahul mai aproape de elevi, evidențiind beneficiile jocului: dezvoltarea gândirii logice, formarea gândirii strategice, îmbunătățirea capacității de concentrare și contribuția la reducerea abandonului școlar prin implicarea copiilor în activități educative atractive.

„Prin astfel de inițiative, șahul își confirmă rolul nu doar de joc, ci de instrument educațional valoros, care îi ajută pe elevi să își dezvolte abilități esențiale pentru viitor. Urmează noi lecții deschise în localitățile din județul Prahova”, a declarat Constantin Țurlea, președintele Asociației Județene de Șah Prahova.