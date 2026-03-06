- Publicitate -
Petrolul Ploiești, meci crucial la Botoșani pentru poziția finală înainte de play-out

Petrolul Ploiești încheie sezonul regular sâmbătă, 7 martie, cu o deplasare pe terenul celor de la FC Botoșani, într-un meci important pentru poziția finală din clasament înainte de startul play-out-ului.

„Lupii galbeni” ocupă în prezent locul 12, primul deasupra zonei de baraj, și își pot menține poziția cu o victorie în deplasare.

Rezultatul partidei de la Botoșani, programată de la ora 17:00, va stabili clasamentul final al sezonului regular și programul pentru faza play-out.

Petrolul ocupă în acest moment poziția a 12-a, prima de deasupra zonei barajului, pe care și-o pot menține cu o victorie la Botoșani.

„Lupii” au ratat șansa să-și securizeze poziția a 12-a în clasament înainte de intrarea în faza play-out a campionatului, remizând, pe „Ilie Oană”, cu FK Csikszereda.

Antrenorul Eugen Neagoe a declarat înaintea confruntării că Petrolul întâlnește „o echipă bună”, dar a subliniat că formația ploieșteană are soluții pentru a compensa absențele din defensivă. La Botoșani, Petrolul nu se va putea baza pe fundașii Ricardinho și Roche, suspendați după acumularea a patru cartonașe galbene.

