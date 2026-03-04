Performanță pentru CS Petrolul: Luca Pleșea, medalie de argint la Naționalele de Șah

În perioada 22 februarie – 1 martie, la Timișoara s-au desfășurat Finalele Campionatelor Naționale „Educație Prin Șah”, competiție care a avut ca miză calificarea la Campionatele Mondiale Școlare. Evenimentul a reunit cei mai buni tineri șahiști din țară, oferind partide spectaculoase și dueluri echilibrate la toate categoriile de vârstă.

La categoria 11 ani, unde s-au aliniat la start 50 de sportivi, performanța remarcabilă a venit din partea ploieșteanului Pleșea Luca, legitimat la Clubul Sportiv Petrolul Ploiești. Tânărul șahist a obținut medalia de argint la categoria Băieți 11 ani, cu 7 puncte din cele 9 partide disputate, confirmând forma excelentă din acest sezon competițional.

Titlul național a fost câștigat de Mistrekov Dobrynia, reprezentant al Clubul Central de Șah București, care a acumulat 7,5 puncte din cele 9 partide disputate. Podiumul a fost completat de Pană Darius Cristian, 7 puncte, sportiv legitimat la Dinamo București.

Parcursul foarte bun al lui Luca este rezultatul unei pregătiri intense și al unui efort constant depus atât de sportiv, cât și de echipa sa tehnică. Evoluțiile sale solide și maturitatea arătată la tablă confirmă potențialul unui tânăr care poate reprezenta cu succes șahul prahovean la nivel național și internațional.

Pentru Luca urmează o nouă provocare: un program de pregătire intensă în vederea participării la Finalele Campionatelor Naționale de Juniori și Tineret, competiție ce se va desfășura în perioada 1–9 aprilie, în stațiunea Olimp.

„Șahul în Municipiul Ploiești și în județul Prahova se dezvoltă din ce în ce mai mult grație implicării continue social-educaționale în comunitate a Supermarket La Cocoș, Grupului Observatorul Prahovean, Televiziunea Valea Prahovei și Prahova Business, iar rezultatele bune nu întârzie să apară”, ne-a declarat Constantin Țurlea, președintele Asociației Județene de Șah Prahova și antrenor în cadrul Clubului Sportiv Petrolul Ploiești.

Performanța lui Pleșea Luca reconfirmă potențialul tinerilor șahiști prahoveni și demonstrează că investiția în educație prin șah produce rezultate vizibile la nivel național.