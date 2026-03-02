Tarifele propuse pentru competiția care readuce alergarea în centrul Ploieștiului

alPHa Prahova anunță că, în urma aprobării în Consiliul de Administrație, tarifele de participare pentru competiția urbană „alPHa RUNNING ROAD” vor intra în procedură de transparență publică, etapă premergătoare organizării oficiale a evenimentului programat pe 17 mai, în municipiul Ploiești.

Organizatorii estimează participarea a peste 1.000 de alergători, competiția fiind anunțată drept cel mai amplu concurs de alergare urbană din județul Prahova, după o perioadă în care astfel de evenimente nu au mai fost organizate la nivel local.

Probe pentru copii, tineri, familii și alergători amatori

Competiția este gândită pentru întreaga comunitate și va include trei probe:

500 m – probă pentru copii

1.000 m – probă pentru tineri și familii

5.000 m – proba de alergare urbană pentru alergători amatori și experimentați

Tarifele propuse

Potrivit alPHa Prahova, tarifele propuse pentru participare sunt:

500 m – 10 euro

1.000 m – 20 euro

5.000 m – 30 euro

„O zi în care orașul se întoarce la oameni”

Organizatorii spun că alPHa RUNNING ROAD nu este doar o competiție sportivă, ci și o inițiativă dedicată comunității, în care traficul auto va fi oprit pe traseul de concurs, iar spațiul urban va fi redat oamenilor, mișcării și unui aer mai curat.

„Ne dorim ca pe 17 mai Ploieștiul să respire altfel: mai puține mașini, mai multă mișcare și cât mai mulți oameni care aleargă împreună. În fiecare săptămână, prin comunitatea alPHa Running Club, invităm locuitorii să se antreneze pentru acest moment și să descopere bucuria alergării în oraș”, au transmis reprezentanții alPHa Prahova.

În perioada următoare, alPHa Prahova anunță că va publica regulamentul complet, traseul oficial și detaliile de înscriere.

alPHa Prahova este un proiect al Consiliului Județean Prahova și organizator al competiției alPHa RUNNING ROAD.