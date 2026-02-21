Meci dificil la Cluj. CFR – Petrolul: 0 – 0, scor la pauză

Partida dintre CFR Cluj și Petrolul Ploiești, programată sâmbătă, de la ora 18:00, s-a dovedit una extrem de dificilă. Petrolul a avut mai multe ocazii la poarta adversă. Din păcate scorul la pauză a rămas neschimbat: 0 – 0, la pauză.

Înainte de fluierul de start, jucătorii au ținut un moment de reculegere în memoria tânărului fotbalist Mari Cofaru, care a murit după ce a fost lovit de tren la Comarnic. (Detalii AICI).

CFR Cluj a început partida cu un moral excelent, pe Stadionul Dr. Constantin Rădulescu. Echipa antrenată de Daniel Pancu are opt victorii consecutive în campionat și a reușit să ajungă, în premieră, pe locurile de play-off. La rândul lor, „lupii” traversează o perioadă foarte bună, fiind neînvinși în ultimele cinci meciuri.

Elevii lui Eugen Neagoe au avut prima ocazie în minutul 11. Chică-Roșă a șutat de la distanță, dar Popa a respins. CFR s-a poziționat mai bine în terenul advers. Minutul 20 a adus o lovitură liberă pentru CFR, însă Muhar a șutat în forță pe lângă poartă.

Petrolul a avut o nouă ocazie în minutul 30, prin Chică-Roșă, care a șutat puternic pe poartă, însă mingea a fost respinsă de portarul CFR-ului, Popa, în corner. Petrolul are o nouă ocazie în min. 38. Roche a trimis cu capul în transversală.

CFR beneficiază și de o lovitură de colț, dar fară a schimba soarta primei reprize prelungite cu 4 minute. Petrolul reușește o primă repriză bună, în condițiile în care „lupii” s-au mobilizat mult mai bine la poarta adversă.