Moment de reculegere la CFR Cluj – Petrolul pentru Mario, tânărul fotbalist de 16 ani lovit mortal de tren

Partida CFR Cluj – Petrolul, programată sâmbătă, de la ora 18.00, a început cu un moment de reculegere pentru Mario Cofaru, în vârstă de 16 ani, care a murit după ce a fost lovit de un tren la Comarnic.

Adolescentul, un jucător promițăror de la Petrolul, a murit miercuri după amiază lovit de un tren în zona orașului Comarnic era Mario Cofaru, junior al echipei Petrolul Ploiești. (Detalii AICI).

„O veste cutremurătoare pentru familia Petrolul Ploiești! Un foarte tânăr jucător al clubului nostru, Mario Cofaru (16 ani), a plecat, astăzi, dintre noi, lasând un gol imens în sufletele familiei, colegilor de echipă și ale tuturor celor care l-au cunoscut.

Component al Grupei „U17”, Mario făcuse pasul către clubul nostru, în vara trecută, venind de la HM Junior Câmpina. A îmbrăcat, astfel, tricoul „galben-albastru” în meciurile din Liga Elitelor, disputate în acest sezon, și avea o întreagă carieră promițătoare în față.

Odihneste-te în pace, Mario! Condoleanțe familiei îndoliate!”, a fost mesajul de condoleanțe tranmis de FC Petrolul Ploiești.