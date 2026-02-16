Academia Junior Ploiești, pe podium la toate grupele masculine de handbal

Academia Junior Ploiești confirmă încă o dată că performanța se construiește pas cu pas, reușind să urce pe podium la toate grupele masculine și să consolideze o veritabilă piramidă a performanței în handbalul juvenil.

Juniorii 4 ocupă Locul 1 în cadrul Campionatului Județean, competiție aflată în plină desfășurare. În weekend, echipa a obținut o victorie importantă împotriva formației CSM Ploiești, scor 24–19, confirmând forma excelentă din acest sezon.

Juniorii 3 se află pe Locul 2, cu 16 puncte, la doar două puncte în spatele liderului CSM Adjud, menținând șanse reale la primul loc.

Juniorii 2 sunt liderii Grupei C, ocupând Locul 1, după un parcurs solid și constant.

Juniorii 1 ocupă Locul 2, la egalitate de puncte cu liderul CSM Ploiești, demonstrând că lupta pentru prima poziție rămâne deschisă.

Performanțele sunt cu atât mai valoroase cu cât proiectul Academia Junior Ploiești este unul non-profit, susținut în mare parte de părinți și sponsorizări private, fără sprijin din partea autorităților.

Reprezentanții clubului au transmis mulțumiri tuturor celor implicați – sportivi, antrenori și susținători – pentru efortul depus și pentru încrederea acordată.