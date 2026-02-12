- Publicitate -
Jucător nou la Petrolul Ploiești. Abat Aimbetov a semnat cu echipa ploieșteană

aimbetov

Atacantul Abat Aimbetov este, oficial, noul jucător al echipei Petrolul Ploiești, el semnând cu clubul ploieștean un angajament valabil până la finalul acestui sezon, cu opțiune de prelungire din partea clubului.

„Fotbalist cu 45 de selecții și 9 goluri marcate pentru echipa națională a Kazahstanului, Aimbetov (30 de ani) vine, astfel, să fortifice compartimentul ofensiv al „lupilor”.”, se arată în anunțul făcut de club pe pagina de Facebook.

Ultima dată aflat sub angajament cu Adana Demirspor, pentru care a bifat 37 de prezențe și 6 goluri de-a lungul unui sezon și jumătate petrecut în prima ligă din Turcia, Aimbetov a mai jucat, anterior, pentru Kairat Almaty (Kazahstan), KS Samara (Rusia), FC Astana (Kazahstan) și Aktobe (Kazahstan).

Aimbetov are în palmares trei titluri de campion al țării natale, precum și o Cupă a Kazahstanului.

