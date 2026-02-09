Patinoarul Olimpia nu mai poate fi salvat. Ce șanse are cel din Parcul Vest

Fostul patinoar de lângă Sala Olimpia din Ploiești nu mai are șanse să fie reabilitat. Anunțul a fost făcut luni, 9 februarie, de primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu. VIDEO la finalul textului.
Edilul a susținut astăzi o conferință de presă pe teme sportive, în cadrul căreia a declarat că doi investitori s-au arătat interesați să preia patinoarul, însă au renunțat după ce au făcut o vizită în teren.
Potrivit primarului, starea construcției este atât de avansată de degradare încât singura soluție rămasă este demolarea, nu reabilitarea.
Observatorul Prahovean a prezentat anterior istoria acestui patinoar aici: Patinoarul Olimpia – din atracție locală la simbol al ruinei
În ceea ce privește patinoarul din Parcul Municipal Vest, realizat din fonduri europene, situația este diferită. Acesta a devenit nefuncțional din cauza unor probleme tehnice apărute după punerea în funcțiune.
Primarul Mihai Polițeanu a precizat că a cerut conducerii Parcului Municipal Vest să demareze procedurile necesare pentru efectuarea reparațiilor, astfel încât patinoarul să poată fi redeschis și folosit din nou de iubitorii patinajului din Ploiești.
Primarul asta nu-i bun de nimic! Dece nu poate fi renovat patinoarul? Pentru ca e nevoie de bani si de proiectanti si constructori profesionisti? E mai simplu sa organizeze paranghelii? Cine ne-a blestemat cu primari ca Dobre, Volosevici si Politeanu? A, uitasem ca voi il iubiti!