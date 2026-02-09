Patinoarul Olimpia nu mai poate fi salvat. Ce șanse are cel din Parcul Vest

Fostul patinoar de lângă Sala Olimpia din Ploiești nu mai are șanse să fie reabilitat. Anunțul a fost făcut luni, 9 februarie, de primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu. VIDEO la finalul textului.

Edilul a susținut astăzi o conferință de presă pe teme sportive, în cadrul căreia a declarat că doi investitori s-au arătat interesați să preia patinoarul, însă au renunțat după ce au făcut o vizită în teren.

Potrivit primarului, starea construcției este atât de avansată de degradare încât singura soluție rămasă este demolarea, nu reabilitarea.

Observatorul Prahovean a prezentat anterior istoria acestui patinoar aici: Patinoarul Olimpia – din atracție locală la simbol al ruinei

În ceea ce privește patinoarul din Parcul Municipal Vest, realizat din fonduri europene, situația este diferită. Acesta a devenit nefuncțional din cauza unor probleme tehnice apărute după punerea în funcțiune.

Primarul Mihai Polițeanu a precizat că a cerut conducerii Parcului Municipal Vest să demareze procedurile necesare pentru efectuarea reparațiilor, astfel încât patinoarul să poată fi redeschis și folosit din nou de iubitorii patinajului din Ploiești.