Petrolul, victorie cu Slobozia pe Ilie Oană

Petrolul Ploiești a obținut o victorie în etapa a 25-a a Superligii, impunându-se cu 1-0 în fața celor de la Unirea Slobozia, în primul meci al rundei intermediare disputat marți, 3 februarie, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.

Partida a fost una intens disputată, cu numeroase ocazii de poartă în prima repriză, dar golul care a adus cele trei puncte s-a înscris abia în minutul 90+2, când Ricardinho a finalizat cu capul după o centrare dintr-o lovitură de colț.

Deși gazdele au controlat jocul și au dominat în special pe faza ofensivă, portarul Sloboziei, Rusu, a făcut intervenții importante, respingând de mai multe ori eforturile Petrolului de a deschide scorul.