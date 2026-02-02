- Publicitate -
CS alPHa Prahova, a doua victorie consecutivă. Succes în deplasare, la Roman

Marius Nica
Marius Nica
handbal alpha

CS alPHa Prahova traversează o perioadă foarte bună și confirmă forma ascendentă prin a doua victorie consecutivă, obținută în deplasare, pe terenul echipei din Roman, scor 27–25.

Meciul a început dificil pentru formația prahoveană, gazdele reușind să se desprindă la începutul primei reprize. CS alPHa Prahova a revenit treptat în joc, a echilibrat partida și a intrat la pauză cu un deficit minim, 13–14. Un moment-cheie a fost intervenția Biancăi Voicilă la aruncarea de la 7 metri, urmată de golul înscris de Andrița chiar înainte de pauză.

În repriza a doua, echipa din Prahova a trecut pentru prima dată în avantaj și a controlat jocul până la final, gestionând matur momentele decisive. Dumitrașcu, cu șase goluri marcate, și intervențiile portarului Voicilă au avut un rol important în obținerea succesului.

„A fost un meci greu, așa cum ne așteptam, în fața unei echipe cu multe jucătoare cu experiență. Am fost uniți pe tot parcursul jocului, nu am cedat niciun moment și am crezut în noi chiar și atunci când am fost conduși. Le felicit pe fete pentru atitudine și pentru puterea de a reveni. Mulțumim galeriei și tuturor celor prezenți în sală, care ne-au încurajat în deplasare și ne-au făcut să ne simțim ca acasă” a declarat Cristi Roșu, antrenor CS alPHa Prahova, într-un comunicat al clubului.

