Carlos Alcaraz a câștigat Australian Open, după o finală cu Novak Djokovic

Tenismanul spaniol Carlos Alcaraz a cucerit, duminică, trofeul la Australian Open, în finala căruia l-a învins pe sârbul Novak Djokovic, la Melbourne Park.

Alcaraz s-a impus, după trei ore de joc, cu 2-6, 6-2, 6-3, 7-5. Acesta a avut nu mai puțin de 16 șanse de break, dintre care a fructificat cinci, în timp ce Djokovic a transformat 2 din 6.

Spaniolul a ajuns la 7 titluri de Grand Slam în carieră, însă este pentru prima dată când cucerește trofeul la Australian Open.

În vârstă de 22 de ani, acesta a cucerit șapte trofee majore de la debutul carierei sale, după cele de la US Open (2022, 2025), Wimbledon (2023, 2024) și Roland Garros (2024, 2025).

Novak Djokovic (38 de ani) este deținătorul recordului de trofee la Australian Open (10), ultimul cucerit în 2023.

Odată cu triumful din finala acestui an, Carlos Alcaraz a câștigat 1.600 de puncte și de luni, 2 februarie, când se va actualiza clasamentul ATP, va avea 13.650 de puncte, potrivit digisport.ro.