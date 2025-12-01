Petrolul Ploiești – Metaloglobus: 4-1. Victorie pentru „lupi”, de 1 Decembrie

Partida FC Petrolul – Metaloglobus, disputată, luni, 1 Decembrie, pe Stadionul Ilie Oană din Ploiești, s-a încheiat cu o victorie binemeritată pentru „lupi”. Petrolul câștigă convingător cu 4-1, prin golurile marcate de Grozav (2), Vali Gheorghe și Dulca, reușind să iasă din zona „roșie”.

- Publicitate -

Penultimul meci al etapei a 18-a din SuperLigă a adus, luni, de 1 decembrie, o victorie binemeritată ploieștenilor, în partida cu Metaloglobus, pe Stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.

Primul gol al partidei a fost marcat de Grozav (min 45). Inițial reușita a fost anulată, însă în urma analizei VAR golul a fost validat.

- Publicitate -

La scurt timp după începerea celei de-a doua reprize (min.46) Metaloglobus reușește să înscrie, prin Aboubacar, restabilind astfel egalitatea (min.46).

Cel de-al doilea gol al Petrolului a avut loc în min 54. Vali Gheorghe, marchează cu un șut puternic din interiorul careului.

Grozav reușește dubla (min.63), cu o lovitură de cap, după o centrare a lui Vali Gheorghe. În ultimele minute ale jocului (min. 90) Marco Dulca reușește să marcheze. Scor final Petrolul – Metaloglobus 4-1.