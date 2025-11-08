Petrolul – Oțelul Galați. „Lupii” își doresc o nouă victorie

Petrolul are o nouă misiune dificilă în etapa de debut a returului sezonului regular, în întâlnirea cu Oțelului Galați, formație care se află în cursa pentru un loc în play-off! Partida FC Petrolul – Oțelul Galați se va disputa sâmbătă, 8 noiembrie, de la ora 14.30, pe stadionul Ilie Oană.

Trupa lui Eugen Neagoe, potrivi FC Petrolul, se află în căutarea celei de-a doua victorii de pe teren propriu din acest sezon, dar, fără doar și poate, confruntarea cu Oțelul Galați va fi una extrem de dificilă.

„Este o partidă foarte importantă, pe care ne dorim să o cîștigăm, pentru că avem mare nevoie de puncte. Îmi plus, la fel de important pentru mine este și ca suporterii să plece mulțumiți de ceea ce vor vedea, satisfăcuți de ceea vom arăta”, a spus Eugen Neagoe, care a explicat care vor fi pasii de urmat.

„Trebuie să fim echipa care conduce jocul, care impune ritmul și care controlează partida. Să marcăm goluri, nu doar gol, dar și să avem o prestație defensivă foarte bună”, a spus tehnicianul „galben-albaștrilor”, cel sub comanda căruia Petrolul a obținut 8 din cele 14 puncte adunate în acest sezon.

Jucători indisponibili în lotul Petrolul

Petroliștii se confruntă și cu o serie de probleme în lot, pe lista absenților riscând să figureze și Robert Sălceanu, cel care a acuzat o problemă medicală la antrenamentul de vineri dimineață.

„Papp este suspendat pentru cumul de cartonașe, Prce, Dulca și Bogdan Marian sunt, în continuare, indisponibili, după ce au acuzat probleme medicale în ultima perioadă, iar Sălceanu s-a lovit și a ieșit, azi, din antrenament. Rămâne să vedem în orele urmptoare ce decizii vom lua, dar am încredere în toți jucători și sunt convins că absenții vor fi înlocuiți cu brio”, a comentat Eugen Neagoe.

Întâlnirea dintre FC Petrolul Ploiești și Oțelul Galați îl va avea la centru pe Rareș Vidican (Satu Mare), cel care va fi ajutat de la cele două linii de către Ioan Corb (Satu Mare) și Alexandru Filip (Constanța). Rezervă: Cătălin Buși (Rm. Vâlcea). Arbitru VAR: Ionuț Coza (Cernica). Arbitru AVAR: Radu Ghinguleac (București). Observatori: Adrian Comănescu (Rm. Vâlcea) și Paul Cazan (București).