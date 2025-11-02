- Publicitate -
Rareș Cojoc și Andreea Matei, campioni mondiali la dans sportiv

Roxana Tănase
Autor: Roxana Tănase
Rarel și Andreea, campioni mondiali dans
Foto sursă: Facebook - Federația Română de Dans Sportiv

Pentru prima dată s-a scris istorie pentru dansul sportiv românesc la Transylvanian Grand Prix Sibiu. Rareș Cojoc și Andreea Matei au devenit campioni mondiali la dans sportiv. Imagini la finalul textului.

Federația Română de Dans Sportiv a anunțat, duminică, faptul că Rareș Cojoc și Andreea Matei au devenit campioni mondiali.

„Un moment de aur pentru FRDS, pentru întreaga echipă și pentru toți cei care au visat la acest titlu!

Perfecțiune, eleganță, forță și emoție – totul într-o finală în care România a dominat ringul mondial!

În aceeași finală, Georgy Kalashnikov &  Daria Grigore au strălucit spectaculos, clasându-se pe un excepțional loc 4 mondial, confirmând valoarea excepțională pe care o au.

Iar Luca Teodor Butnaru& Julia Denisa Bidica au completat prestația fantastică a echipei României cu un loc 15 mondial, într-o competiție de elită absolută! Trei perechi românești între cele mai  bune din lume.

Un titlu mondial istoric. Un vis împlinit. România urcă pe cel mai înalt podium al lumii și dovedește că acolo îi este locul! România – Campioană Mondială”, a anunțat Federația Română de Dans Sportiv (FRDS), care a publicat imagini cu noii campioni mondiali.

Rareș și Andreea, eleganță, emoție și perfecțiune în pași de Vals Lent.

