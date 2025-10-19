Petrolul – CFR Cluj. „Lupii” vor să scape din subsolul clamentului

Fără nicio victorie în acest sezon pe „Ilie Oană”, „lupii” speră să obțină un rezultat bun în partida cu CFR Cluj. Meciul este programat, luni seară, de la ora 20.30, pe stadionul „Ilie Oană” din Ploiești.

Petroliștii sunt deciși să profite de perioada nu tocmai bună a CFR-ului și să obțină, astfel, prima victorie pe „Ilie Oană” în acest sezon.

„Au fost meciurile echipei naționale și am beneficiat de această pauză de două săptămâni, pe care, sper eu, am folosit-o cât mai bine cu putință.

Am fost 5 zile la Brașov, am muncit bine, am fost mulțumit de modul în care au fost implicați jucătorii, în condițiile unui program încărcat, dar doar luni seară vom vedea dacă am făcut bine ce am făcut”, a mărturisit Eugen Neagoe, tehnicianul Petrolului.

Probleme de efectiv

„Din păcate avem doi jucători care au fost până acum în lot și pe care nu vom putea conta de această dată: Bogdan Marian, care s-a accidentat la meciul de vineri al echipei secunde, și Franjo Prce, care a acuzat o problemă de natură medicală pe parcursul săptămânii.

Sper ca ambii să revină cât mai repede, dar, oricum, avem un lot numeros și sunt jucători care pot să-i înlocuiască”, a spus Neagoe.

Din lot nu vor face parte nici Marco Dulca, pentru că vine după o perioadă de inactivitate destul de lungă, dar nici Lucian Dumitriu.

„Ambii se antrenează normal, au jucat câte o repriză la echipa a doua și sper să fie cât mai curând apți 100%”, a conchis Eugen Neagoe.

Partida dintre FC Petrolul și CFR Cluj va începe la ora 20.30, iar biletele se găsesc atât on-line, aici, cât și la casa stadionului „Ilie Oană”, ce va fi deschisă duminică între orele 10.00 – 14.00, iar luni începând cu ora 10.00.