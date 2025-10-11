Reuniune hipică, duminică, la Hipodromul Ploiești

Hipodromul din Ploiești găzduiește, duminică, 12 octombrie, începând cu ora 10.00, o nouă reuniune hipică. Evenimentul are în program șapte curse, dintre care patru vor fi de trap, iar trei de galop. Copiii cu vârsta sub 7 ani și persoanele cu dizabilități au acces gratuit.

- Publicitate -

Reuniunea va fi deschisă la ora 10:00 de Premiul Regina Kira, la trap. La 10.20 va avea loc cursa de galop pentru Premiul „Ştefan Dimitrie Grecianu”.

Premiul Jockey Club Român la Trap este programat la ora 10.40, iar Premiul Jockey Club la Galop va avea loc la ora 11.00.

- Publicitate -

Principala întrecere a zilei de duminică, de la Hipodromul Ploiești, este Premiul Agriculturii, cursă din Clasa Silver programată să înceapă la ora 11.20.

La ora 11.40 se va ţine Premiul „Constantin Grădişteanu” la galop, iar la 11.55 se va disputa Premiul Rodion, la trap.

„Ca de obicei, pentru cei mai mici dintre spectatori va fi amenajat un „fun corner” unde aceştia se vor putea juca sub atenta supraveghere a angajaţilor Complex Hipodrom, urmând, totodată, să beneficieze de plimbări gratuite cu calul în zona amenajată lângă tribună (limita de vârstă 4-14 ani), demers posibil graţie partenerilor de la Luna Horse.

- Publicitate -

Totodată, cu prilejul reuniunii de duminică, Hipodromul Ploieşti continuă parteneriatul cu Crucea Roşie Prahova, a cărei campanie de informare împotriva consumului de droguri în rândul tinerilor se desfăşoară şi în acest an”, a precizat CSM Ploiești.

Prețul unui bilet la reuniunea de duminică este de 5 lei, copiii sub 7 ani şi persoanele cu dizabilităţi având accesul gratuit.