Marco Dulca, fost component al echipei olimpice, la Petrolul Ploiești

Marco Dulca, fostul component al echipei olimpice a României, a semnat cu Petrolul Ploiești. Anunțul a fost făcut joi seară de către oficialii clubului ploieștean.
Fostul component al echipei olimpice a României va îmbrăca tricoul „lupilor” în următorul an și jumătate.
Marco Dulca s-a născut în Coreea de Sud, acolo unde evolua tatăl său, fostul internațional Cristian Dulca. Marco a început fotbalul la Universitatea Cluj, dar a plecat, la o vârstă fragedă, în Marea Britanie, la academia lui Swansea City.
„După ce s-a despărțit, în vară, de gruparea slovenă NK Celje, cu care se afla sub contract din 2023, Marco Dulca vine, acum, să întărească compartimentul median al echipei pregătite de către Eugen Neagoe.
A ajuns până la nivelul Premier League 2, competiție rezervată echipelor U23, înainte să se întoarcă în România, în 2019, la Farul Constanța.
Ulterior, a mai jucat pentru Chindia Târgoviște și FCSB, arena „Ilie Oană” fiindu-i, astfel, binecunoscută de pe vremea în care evolua pentru formația dâmbovițeană”, au transmis reprezentanții FC Petrolul Ploiești prin intermediul unei postări pe pagina oficială de Facebook.
Marco Dulca are în palmares titlul de campion al Sloveniei (2024) și Cupa Sloveniei (2025), făcând parte și din generația care a dus România până în „careul de ași” al Campionatului European U21, la turneul final din 2019.
Ulterior, a participat cu echipa națională la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2021), acolo unde a fost integralist în toate cele trei partide ale „tricolorilor”.