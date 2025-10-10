- Publicitate -
Observatorul PrahoveanSport

Marco Dulca, fost component al echipei olimpice, la Petrolul Ploiești

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
marco dulca

Marco Dulca, fostul component al echipei olimpice a României, a semnat cu Petrolul Ploiești. Anunțul a fost făcut joi seară de către oficialii clubului ploieștean.

Fostul component al echipei olimpice a României va îmbrăca tricoul „lupilor” în următorul an și jumătate.

Marco Dulca s-a născut în Coreea de Sud, acolo unde evolua tatăl său, fostul internațional Cristian Dulca. Marco a început fotbalul la Universitatea Cluj, dar a plecat, la o vârstă fragedă, în Marea Britanie, la academia lui Swansea City.

- Publicitate -

„După ce s-a despărțit, în vară, de gruparea slovenă NK Celje, cu care se afla sub contract din 2023, Marco Dulca vine, acum, să întărească compartimentul median al echipei pregătite de către Eugen Neagoe.

A ajuns până la nivelul Premier League 2, competiție rezervată echipelor U23, înainte să se întoarcă în România, în 2019, la Farul Constanța.

Ulterior, a mai jucat pentru Chindia Târgoviște și FCSB, arena „Ilie Oană” fiindu-i, astfel, binecunoscută de pe vremea în care evolua pentru formația dâmbovițeană”, au transmis reprezentanții FC Petrolul Ploiești prin intermediul unei postări pe pagina oficială de Facebook.

- Publicitate -

Marco Dulca are în palmares titlul de campion al Sloveniei (2024) și Cupa Sloveniei (2025), făcând parte și din generația care a dus România până în „careul de ași” al Campionatului European U21, la turneul final din 2019.

Ulterior, a participat cu echipa națională la Jocurile Olimpice de la Tokyo (2021), acolo unde a fost integralist în toate cele trei partide ale „tricolorilor”.

Citește și:

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Cum ți se pare subiectul?

Sondaj Observatorul Prahovean

Provocarea Observatorul Prahovean

Articole asemănătoare

Accident cu două victime și trei mașini în Ploiești

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Un accident rutier în care au fost implicate în...

Risc de avalanșe în Bucegi și atenționare de vânt puternic

Ștefan Vlăsceanu Ștefan Vlăsceanu -
Dacă în zona joasă a județului Prahova vremea pare...

La Râfov, începe elaborarea noului Plan Urbanistic General al comunei

Raluca Șerban Raluca Șerban -
Primăria comunei Râfov, Prahova aduce la cunoștința publicului inițierea...
- Publicitate -

Voxpublica

Vrei să schimbi cartea de identitate cu una electronică? Să nu pățești ca mine

Marius Nica Marius Nica -
Recent, am încercat să-mi schimb cartea de identitate cu...

Codul roșu care n-a fost. Mai bine, că oricum stăm prost

Claudiu Vasilescu Claudiu Vasilescu -
În ultimele zile, conform ANM, venea urgia peste noi....

Generația TikTok care nu mai ascultă sau poate doar nu se mai simte auzită

Eugenia Popovici Eugenia Popovici -
Eugenia Popovici, psiholog-psihoterapeut, publică astăzi în Observatorul Prahovean o...
- Publicitate -

Exclusiv

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -

Despre noi

Observatorul Prahovean reprezintă nu doar un ziar online ci implicarea unei întregi comunități interconectate.

ISSN 3090-9856
ISSN-L 3090-9856

Consultă raportul de transparență

Adresa

Strada Lupeni, nr. 6B, Ploiești, 100568, Prahova

Redacția

Telefon/WhatsApp: 0785 075 112
E-mail: [email protected]

Departament Marketing

Telefon: 0726 221 596
E-mail: [email protected]

Urmărește Observatorul Prahovean pe canalul de social media preferat

© Observatorul Prahovean