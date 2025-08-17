Petrolul – Hermannstadt s-a încheiat la egalitate: 1-1

Sâmbătă, 16 august 2025, pe Arena Ilie Oană din Ploiești, a avut loc meciul de fotbal, din etapa a șasea a Superligii, între FC Petrolul Ploiești și FC Hermannstadt. Acesta s-a încheiat la egalitate, scorul final al partidei fiind 1–1.

Partida de sâmbătă, de pe Ilie Oană, a fost singurul meci disputat sâmbătă în Superligă. Scorul partidei a fost deschis de Petrolul Ploiești, printr-un penalty transformat de Gicu Grozav în minutul 51.

Bucuria a durat însă doar 30 de minute. Hermannstadt a marcat în poarta petroliștilor, prin Sergiu Buș, în minutul 81. Scorul a devenit astfel 1-1. Acesta s-a menținut până la finalul partidei.

După acest rezultat, Petrolul se află pe locul 9 în Superligă, cu 6 puncte. De cealaltă parte, Hermannstadt este pe locul 13, cu 4 puncte.

„Stilul pașilor mărunți pare să fie cel care caracterizează parcursul echipei lui Liviu Ciobotariu în acest start de campionat. Petrolul adună punct cu punct, dar încă nu emană forța unei echipe care să poată să tranșeze meciurile pe care, cum s-ar spune, le are în „mână”. Iar complexul lipsei de rezultate pe teren propriu începe să se simtă, „lupii” nereușind nici din cea de-a treia tentativă să găsească cheia primului succes stagional pe „Ilie Oană”, au scris reprezentanții FC Petrolul Ploiești pe site-ul propriu.