Petrolul – FC Hermannstadt. „Vom câștiga cele trei puncte”

Partida Petrolul – FC Hermannstadt este programată sâmbătă, de la ora 21.30, pe stadionul Ilie Oană din Ploiești. „Am mare încredere că vom face un meci bun și că vom câștiga cele trei puncte”, a susținut Liviu Ciobotariu.

După 0-1 cu FCSB și 1-2 cu UTA, „lupii” vor încerca să obțină primele puncte pe „Ilie Oană” la cea de-a treia tentativă din acest sezon, partida de sâmbătă seară, cu FC Hermannstadt. Anunțul a fost făcut de FC Petrolul care speră într-o victorie acasă, în condițiile în care echipa ploieșteană a adunat puncte doar din deplasare.

„Va fi un joc foarte important, atât pentru noi, cât și pentru adversara noastră de mâine. Suntem la cea de-a treia partidă acasă și, din păcate pentru noi și pentru suporterii noștri, nu am reușit să obținem puncte în niciuna dintre precedentele două.

În acelaști timp, Hermannstadt nu a câștigat în acest sezon și, cu siguranță, nu se simt nici ei foarte bine! Va fi un meci dificil, pentru că vom întâlni o echipă cu un joc bun, greu de învins, care te poate pune oricând în dificultate.

Am lucrat foarte bine în această săptămână, i-am simțit pe băieți că sunt pozitivi, avem și un moral bun după punctul obținut cu Universitatea Cluj și am mare încredere că vom face un meci bun și că vom câștiga cele trei puncte!”, a spus Liviu Ciobotariu.

Partida va fi condusă, potrivit Petrolul Ploiești, de către o brigadă formată din Marian Barbu (Făgăraș) – George Florin Neacșu (Câmpulung Muscel) și Imre-Laszlo Bucsi (Sf. Gheorghe).

Arbitru de rezervă: Ionela Alina Peșu (Mangalia). Arbitru VAR: Sorin Costreie (Voluntari). Arbitru AVAR: Alexandru Filip (Constanța). Observatori: Irina Mîrț (București) și Dan Potocianu (București).

„Biletele pentru această confruntare pot fi achiziționate online, de aici, dar și de la casa stadionului „Ilie Oană”, ce va fi deschisă începând cu ora 10.00 și până la pauza confruntării”, a anunțat FC Petrolul Ploiești.