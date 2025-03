Secretul succesului: echipa de baschet minune din Ploiești

Echipa de baschet „U19” a CSM Petrolul Ploieşti (generația 2006) a devenit campioană națională, cu 11 victorii din tot atâtea meciuri, pentru a treia oară consecutiv. Secretul succesului? Un nucleu de jucători pe cât de talentați, pe atât de disciplinați și o echipă formidabilă de antrenori, compusă din Ionuţ Ivan (principal), Cristi Trandafir (secund) şi Robert Munteanu (preparator fizic).

Observatorul Prahovean a stat de vorbă cu antrenorul Ionuț Ivan despre cel mai recent succes al echipei.

Reporter: În primul rând felicitări!

Ionuț Ivan: Mulțumim! E meritul acestor tineri minunați.

De cât timp se antrenează și joacă în această formulă câștigătoare?

Când au venit la CSM de la diferite cluburi de inițiere, majoritatea aveau 14 ani. Am avut norocul de a avea niște copii foarte inteligenți și cu mult bun simț. Am putut avea antrenamente de calitate, iar progresul a fost dublu, atât la nivel individual, cât și la nivel colectiv. Practic, au crescut sub ochii mei.

Cum le-ați câștigat încrederea și cum se împacă școala cu sportul de performanță?

Muncim după planuri corecte în tot ce înseamnă cultură baschetbalistică la toate categoriile. Doar așa apar și rezultatele. În ceea ce privește educația lor, să știți că cei mai mulți au media generală peste 9 și învață la colegii foarte bune, precum Mihai Viteazul și Nichita Stănescu. Sunt uniți ca grup nu doar pe teren, ci și în afara lui. De exemplu, în această perioadă un component de bază al lotului a suferit o intervenție chirurgicală la ligamente. Ceilalți îl încurajează permanent, iar el vine la fiecare meci, deși nu poate juca.

Ce urmează pentru ei?

Să știți că este foarte greu pentru un adolescent să rămână motivat în acest sport. La 16 sau 17 ani mulți renunță atât din cauza anturajului, dar și pentru că nu văd o carieră, un viitor. La această echipă, în ultimii cinci ani am construit încrederea că pot face performanță. Așa au ajuns să facă parte din echipele naționale de juniori, iar 6 din 13 sunt la echipa de seniori a clubului nostru.

Apropos, sunt unele voci care susțin că acești campioni de la U 19 ar trebui să joace în locul străinilor la echipa ”mare”. Ar face față?

Așa ceva nu se poate! E vorba de diferența de vârstă, de experiență. Vă dați seama cât de demoralizați ar fi după o serie de înfrângeri? Peste câțiva ani cu siguranță ar face față, acum însă e imposibil. Oricum, trebuie apreciat faptul că deși cei mai mulți dintre ei au oferte de la cluburi importante, au ales să continue la Ploiești.

Felicitări încă o dată și succes!

Mulțumim!

Cei șase jucători care joacă pentru echipa de seniori a clubului sunt Codruţ Dinu, George Angelian şi Robert Pătraru (toți aflați la al 4-lea sezon în Liga Naţională), David Raşoga (al doilea sezon), iar Rareş Movileanu şi Tudor Pîrvu au debutat în acest sezon.