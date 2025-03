Căpitanul Petrolului, Vali Țicu, nu revine pe teren curând

Din păcate, Vali Țicu nu va reveni pe terenul de joc, prea curând. „Căpitanul” petroliștilor se pregătea să închidă lunga perioada de recuperare, după operația suferită în urmă cu mai bine de o jumătate de an, dar genunchiul stâng, cel la care a suferit ruptura ligamentului încrucișat anterior, nu a trecut proba finală.

Vali s-a văzut nevoit, astfel, să meargă în Italia, pentru investigații suplimentare, el aflându-se, de ieri, la o reputată clinică din Roma.

„Răspunsul e clar, va trebui făcută o nouă operație pe ligament! Acum aștept să primesc, la începutul săptămânii viitoare, rezultatul la unele analize, iar marți o să mă mai văd încă o dată cu doctorul și, cel mai probabil, miercuri o să fie intervenția chirurgicală. Vedem dacă va fi una cap-coadă sau va fi nevoie de o operație în două etape”, a mărturisit Vali Țicu.

Despre fundașul stânga al „lupilor” a vorbit și Adrian Mutu.

„Am discutat, în această dimineață, și cu el și cu doctorul Pier Paolo Mariani, cel care m-a operat și pe mine în urmă cu mulți ani, și, din păcate, va trebui să suporte o nouă intervenție chirurgicală. I-am simțit tristețea, e păcat să treacă printr-un astfel de calvar și sper să-și revină cât mai repede. Ca și timp de recuperare, ar fi șase luni în situația în care va suferi o singură intervenție, dar e posibil să aibă nevoie chiar de două și atunci s-ar prelungi la opt luni. Suntem alături de el cu tot ceea ce putem și îl așteptăm să revină cât mai repede lângă noi”, a spus tehnicianul Petrolului.

„I-am scris azi dimineață, să aibă putere și încredere! Am rămas șocat când am auzit, e greu să crezi că cineva de lângă tine poate păți așa ceva. E o operație normală în ziua de azi, prin care trec mulți jucători. Am avut și eu genul aceste de intervenție, a avut și Mario Bratu, noi am fost ok, dar la el a fost mult ghinion… Sper să fie bine cât mai repede, iar acum trebuie să fie puternic și, orice va fi, să revină mai tare!”, a spus și Marian Huja, omul din defensiva Petrolului care, nu de mult, a avut și el de înfruntat calvarul unei accidentări similare.

Fii puternic Vali! Multă sănătate și revenire cât mai rapidă! (sursa: fcpetrolul)