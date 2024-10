FCSB vrea un jucător de la Petrolul. Cu ce preț ar putea fi transferat

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a anunțat că roș-albaștrii vor înainte o ofertă pentru portarul Petrolului, Lukas Zima. Claudiu Tudor, președintele Clubului Petrolul, nu a exclus posibilitatea unui transfer, însă a spus că „Zima nu se poate vinde sub 500.000 de euro”.

Cehul Lukas Zima, portarul de la Petrolul, este dorit de FCSB. Anunțul a fost făcut chiar de Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, în contextul în care, potrivit gsp.ro, Andrei Vlad, în vârstă de 25 de ani, o va părăsi pe campioana României în iarnă.

Dacă acest transfer ar urma să fie parafat Zima ar urma să concureze cu Ștefan Târnovanu pentru postul de titular.

Claudiu Tudor, președintele Clubului Petrolul, a susținut, potrivit gsp.ro, că „Zima este cel mai bun portar din România” și nu a exclus un astfel de transfer, însă a anunțat și suma minimă pentru goalkeeper.

„Din punctul meu de vedere, Zima este cel mai bun portar din România. O spun cu toată modestia și tot respectul pentru Târnovanu. Zima are un plus de experiență, ceea ce e normal. Și Târnovanu va avea experiență la vârsta lui Zima. Dar acum, Lukas e numărul 1!

M-am uitat și la ceilalți portari, iar Zima este peste. Nu greșește, nu a făcut nicio greșeală personală. În acest moment, nu doar FCSB se interesează de Zima. Discuții mai sunt și cu alte cluburi din străinătate. Pentru prețul corect, orice jucător e de vânzare.

Uitați-vă cum e la Farul. Hagi vinde orice jucător pentru suma corectă. Din asta trăim și îl vom vinde dacă prețul e corect. Pot spune că Zima nu se poate vinde sub 500.000 de euro. El mai are contract cu noi un an și 8 luni. Și e un băiat de caracter, nu vor fi probleme”, a declarat Tudor, pentru gsp.ro

Portarul ceh s-a alăturat clubului ploieștean în vara anului trecut și are un contract valabil până în 2026.

Zima a activat la cluburile Genoa (Italia), Reggiana (Italia), Mantova (Italia), Venezia (Italia), Perugia (Italia) și Livorno (Italia), iar înainte de a semna cu Petrolul a evoluat la VVV-Venlo (Olanda).

