Simona Halep a pierdut primul meci după revenirea în circuit

Simona Halep fost învinsă de Paula Badosa, în primul tur la Miami Open. A fost primul meci oficial după un an și jumătate, timp în care a fost suspendată din toate competițiile pentru dopaj.

Simona a câștigat primul set, 6-1, apoi le-a cedat pe următoarele, 4-6, 3-6, după aproape două ore de efort fizic susținut.

În turul doi, Paula Badosa va evolua cu locul doi mondial, belarusa Arina Sabalenka.

Simona Halep nu este nici măcar în primele 1000 de jucătătoare din lume din cauza absenței îndelungată din circuit.

Prima reacție a Simonei după meci

„Paula a fost o adeversară foarte bună, cu un nivel de tenis ridicat, m-am bucurat de prezenţa mea pe teren, de faptul că atâţia oameni mă susţin. A fost o zi specială. Mă bucur că au fost români mulţi în tribune, mereu mă simt ca şi cum joc acasă, au fost gălăgioşi în sensul bun şi mă ajută. A fost familia, dar şi prieteni apropiaţi alături de mine.

După primele cinci puncte pierdute am fost foarte nervoasă, am ştiut că va fi greu, nu ştiam la ce să mă aştept, dar încet mi-am intrat în ritm, am câştigat primul game şi mi-am spus: hai, că nu-s aşa rea, va fi bine, ştiam că va fi greu, dar în cele din urmă a fost bine. Am spus mereu că deşi te antrenezi mult, nu este ca la un meci oficial, dar m-am menţinut în formă făcând antrenamente la sală, nu am jucat mult tenis în ultima lună, nu m-am îngrăşat, deci a fost un lucru bun.

Sigur, nu sunt la cel mai bun nivel fizic, dar mă simt bine, m-a ajutat munca la sală în fiecare zi. Nu am avut niciun plan făcut, am aşteptat decizia, venirea aici a fost din dragoste pentru tenis.

A fost rapid, este prea devreme să vorbesc despre planuri de viitor, mă duc acasă, trebuie să mă antrenez mai mult, nivelul este foarte ridicat în aceste zile. Tenisul este foarte puternic în aceste zile, nu ştiam cum o să mă descurc, dar a fost destul destul de bine pentru primul meci, vom vedea”, a declarat Halep, la conferinţa de presă de după meci, potrivit digi24.ro