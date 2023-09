Povestea crainicului de pe stadionul ”Ilie Oană”, Mircea Baganagiu. Cum a ironizat FCSB și FCU Craiova

Profesor de franceză la un important colegiu din Ploiești, Mircea Baganagiu este crainic de mai bine de zece ani la toate meciurile susținute de Petrolul pe stadionul Ilie Oană.

Mircea a povestit pentru Gazeta Sporturilor cum a ironizat echipele rivale, precum FCSB sau FCU Craiova, prin intervențiile sale de la microfonul stadionului din Ploiești.

Pe 5 martie 2015, la meciul dintre Petrolul și FCSB din semifinalele Cupei României, Mircea Baganagiu a avut o replică usturătoare la adresa echipei patronate de contrroversatul afacerist Gigi Becali:

„Cu o tradiţie de peste 90 de ani în fotbalul romanesc, Petrolul Ploieşti întâlneşte o echipă care joacă în nocturnă pentru prima dată în istoria sa într-un meci oficial în deplasare, fiind prima confruntare dintre Petrolul şi o echipă care nu are nici un gol marcat în întreaga sa existenţă. Echipa oaspete, FCSB, este o debutantă în această competiţie. Ne pare rău, dar nu avem istorie cu această echipă dansatoare de hore tradiţionale ţărăneşti”.

După opt ani, Mircea și-a explicat gestul pentru sursa citată:

”Eu am pregătit foaia înainte de meci. L-am sunat pe domnul Pușcaș, cel care mă ajuta cu statistica. Mi-a zis că avem o problemă, că nu mai e Steaua. „Cum adică nu mai e Steaua? Că joacă Petrolul – Steaua” . Omul bătrân, am zis că e gata, că a luat-o…«Bre, vezi că nu joci cu Steaua. E comunicat pe LPF că echipa nu se mai numește Steaua București, că e în conflict cu CSA și s-a format club nou, înființat acum 10 zile. Tu nu ai istoric, nu ai jucat niciodată cu clubul ăsta. Nu ai voie să spui Steaua, vezi că îți iei amendă».

Am luat-o ca atare și am menționat treaba asta. E adevărat că am insinuat mici răutăți, cum că joacă pentru prima dată în nocturnă. Am dus această experiență către o limită pentru bucuria suporterilor noștri. Fără să jignesc, am spus un adevăr. Că era într-adevăr prima dată când jucau în nocturnă. Înainte de meci conducătorii clubului nostru au vorbit cu domnul Argăseală, președintele lor. I-au dat foaia mea.«Bre nea Argăseală, uite foaia, uite ce e». Răspunde el «N-am ce să fac, că ăsta e adevărul»”.

În ceea ce privește sintagma ”echipă dansatoare de hore tradiţionale ţărăneşti”, Mircea a folosit-o făcând aluzie la un dans pe care jucătorii FCSB au ”încins-o” pe terenul Petrolului în sezonul anterior, când au și câștigat campionatul.

Un alt mesaj ironic l-a avut Mircea și la meciul de infarct, disputat recent de Petrolul cu FCU Craiova.

La scorul de 4-1 pentru Petrolul, Mircea a strigat de la microfonul stadionului: „Petrolul 4, iar Craiova aproape nimic”.

A urmat însă o revenire incredibilă a oltenilor, dar meciul s-a terminat cu victoria, la limită, a ”lupilor”, 4-3.

”Îmi pare rău pentru momentele astea în care poate nu ar trebui să fiu așa entuziasmat. Dar de asta se și duc oamenii la stadion, pentru acea bucurie” a precizat Mircea.

