Petrolul Ploiești l-a împrumutat pe Mihai Velisar la Concordia Chiajna. Antrenorul lupilor, Nicolae Constantin, susține că decizia a fost luată în interesul jucătorului.

Comunicatul clubului

Fundașul stânga Mihai Velisar va evolua până la finele acestui sezon, sub formă de împrumut, la echipa de eșalon secund Concordia Chiajna.

Mutarea a fost făcută la dorința jucătorului, pentru a avea posibilitatea disputării cât mai multor meciuri în viitorul apropiat.

În vârstă de 24 de ani, Velisar a bifat opt apariții in stagiunea in curs, cinci dintre meciuri fiind in Superliga, iar celelalte trei în Cupa României.

Reacția lui Nicolae Constantin

Astăzi, antrenorul ”lupilor galbeni”, Nicolae Constantin a declarat că și-a dat acordul pentru împrumutul lui Velisar.

”Jucătorul a vorbit mai mult cu conducerea pe tema împrumutului la Chiajna. Eu am fost de acord pentru că are nevoie de cât mai multe jocuri oficiale. Deocamdată nu avem un alt jucător pe postul lui Țicu” a declarat Nicolae Constantin.

Reamintim că Petrolul a ajuns la un acord privind încetarea colaborării cu Harrison Manzala și Mirko Ivanovski, jucători ce au evoluat, în prima parte a sezonului, pentru FC Petrolul Ploiești.

Detalii aici Petrolul Ploiești s-a despărțit de doi dintre jucătorii aflați în lot în prima parte a campionatului

Conferința de presă susținută de Constantin poate fi urmărită aici: Ultimele vești din tabăra Petrolului înainte de meciul cu Chindia