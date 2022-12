Dumitru Dragomir a fost la un pas să se implice la Petrolul. „Le recomand celor care vor să se implice în fotbal să meargă la Petrolul”

Cunoscut ca ”Mitică de la Ligă”, Dumitru Dragomir (76 de ani) a fost la un pas să preia frâiele de la Petrolul Ploiești. Conform ProArena, ieri ar fi trebuit să semneze actele care parafau colaborarea.

”Oracolul din Bălcești” a declarat că ieri ar fi trebuit să devină oficială implicarea sa la Petrolul, însă acest lucru nu s-a mai întâmplat. Nu a spus însă cu exactitate și de ce nu, însă a lăsat de înțeles că revenirea în fotbal.

Dumitru Dragomir: „Să știți că datoriile sunt rezonabile la Petrolul. Un milion și 400.000 de euro, reeșalonat, nu reprezintă o sumă mare. În acest moment, ei au nevoie de 500.000 de euro pentru cantonament și pentru a plăti salariile până în primăvară. Cine vine acum investitor la Petrolul face mare afacere.

Am fost foarte aproape să mă implic acolo. Am stat după și m-am gândit: «Abia am scăpat de nenorocirile fotbalului românesc și acum mă implic iar?»

Petrolul era o echipă de luat. Are stadion, suporteri, dar pe suporteri trebuie să îi mulțumești. Cine vine la Petrolul trebuie să bage două-trei milioane în transferuri ca să se bată la titlu.

La Petrolul e ca la Rapid, ca la Craiova, ca la Steaua. Nu te poți juca la Petrolul. Trebuie să ai și primarul de partea ta, dar și prefectul de partea ta.

Le recomand celor care vor să se implice în fotbal să meargă la Petrolul, pentru că are o galerie mare. Vin 8.000 de oameni la fiecare meci, Le recomand celor care au 4-5 milioane în cont să se ducă la Petrolul și să facă treabă. Au stadionul, a cărui chirie e una modică.”