Petrolul Ploiești face selecție pentru grupele de copii și juniori

Petrolul Ploiești va organiza, în perioada următoare, o acțiune de selecție pentru grupele de copii și juniori, la categoriile de vârstă:

📍 an de naștere 2006, detalii la antrenorul Daniel Movilă (telefon 0722.836.602).

📍 an de naștere 2007, detalii la antrenorul Bogdan Zahiu (telefon 0721.092.456).

📍 an de naștere 2008, detalii la antrenorul Marius Manolache (telefon 0733.201.291).

📍 an de naștere 2009, detalii la antrenorul Cristian Iordache (telefon 0728.148.919)

📍 ani de naștere 2010 și 2011, detalii la antrenorul Ciprian Pura (telefon 0730.200.480)

📍 ani de naștere 2012 și 2013, detalii la antrenorul Gabriel Lefter (telefon 0745. 188.710).

📍 ani de naștere 2014 și 2015, detalii la antrenorul Nicolae Nuță (telefon 0722.949.764).