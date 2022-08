Meciul de baschet România – Portugalia se joacă joi în Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești

Reprezentativa masculină a României revine în focurile întrecerilor internaționale, Vulturii urmând să dispute primele meciuri din cadrul Grupei F din faza secundă a FIBA Eurobasket 2025 Pre-Qualifiers.

Naționala pregatită de selecționerul Dragan Petricevic va juca, în data

de 25 august, cu începere de la ora 19:00, în Sala Sporturilor Olimpia din Ploiești,

împotriva selecționatei similare a Portugaliei, iar în data de 28 august va evolua la

Samokov în compania reprezentativei Bulgariei.

Nationala masculina a Romania revine oficial in finalul lunii august pe scena continentala

pentru o noua campanie in cadrul FIBA Eurobasket 2025 Pre-Qualifiers, Vulturii pregatiti de

selectionerul Dragan Petricevic urmand sa evolueze in faza secunda, in Grupa F, impotriva

selectionatelor similare ale Portugaliei, Bulgariei si Cipru. Pentru aceasta noua actiune

internationala, pentru pregatirea celor doua meciuri din prima fereastra, programate sa se

dispute in 25 si 28 august 2022, selectionerul Dragan Petricevic a convocat un lot format din urmatorii sportivi:

Emanuel CATE, Radu VIRNA, Tudor GHEORGHE, Lucas TOHATAN, Marcu BADIU, Patrick

RICHARD II, Bogdan NICOLESCU, David VIDA, Nandor KUTI, Rolland TOROK, Stefan GRASU, Bogdan TIBIRNA, Alexandru OLAH, Dragos DICULESCU, Luca VASILE si Mihai MACIUCA.

Staff-ul tehnic tricolor pentru meciurile cu Portugalia si Bulgaria este format din: Dragan

Petricevic (principal), Dan Ioan si Marius Bulancea (secunzi), Adrian Filovici (pregatire fizica), dr. Vasile Osan, Costin Ungurenci, Andrei Diaconu, Marius Toma (team-manager) si

Constantin Ioan (antrenor coordonator FRB).

Din lotul convocat, selectionerul Dragan Petricevic va anunta, miercuri seara, numele celor

12 sportivi care vor reprezenta Romania in partida inaugurala, acestia urmand sa fie validati de FIBA la sedinta tehnica premergatoare jocului cu Portugalia.

Acces gratuit pentru public la meciul cu Portugalia

Dupa obisnuita vizita medicala la INMS din Capitala si o scurta pregatire urmata de doua

meciuri de verificare sustinute in Israel, nationala Romaniei a revenit din finalul saptamanii

trecute la Ploiesti si isi continua antreamentele zilnice in Sala Sporturilor Olimpia, arena care va gazdui meciul inaugural cu Portugalia din aceasta noua campanie de precalificare

europeana. In pofida unor probleme medicale care dau batai de cap staff-ului tricolorVulturii se antreneaza la intensitate maxima in arena prahoveana iar selectionerul Dragan Petricevic spera ca la ora jocului cu Portugalia sa prezinte un lot format din cei mai in forma sportivi romani. Totodata, se bazeaza si pe prezenta unui public cat mai numeros, care sa fie din nou alaturi de Vulturi si in aceasta campanie, asa cum a facut-o si in precedenta ”fereastra” din februarie 2022, cand a fost ”al saselea jucator al nationalei”.

Conform programului stabilit de FIBA, in data de 25 august, cu incepere de la ora 19:00,

Vulturii vor primi replica selectionatei Portugaliei in Sala Sporturilor Olimpia din Ploiesti. Va urma o scurta refacere de o zi, dupa care nationala Romaniei va pleca spre Samokov, localitate care va gazdui cel de-al doilea meci din Grupa F impotriva selectionatei similare a Bulgariei, in data de 28 august, tot de la ora 19:00.