De ce vor unii liceeni să plece din Ploiești după absolvire

Un număr semnificativ de elevi din Ploiești vor să părăsească orașul după terminarea liceului. Aceștia se orientează către alte centre universitare din țară, argumentând că municipiul nu le oferă, în prezent, suficiente opțiuni de dezvoltare profesională.

Articol realizat de Miriam Sabina Chiojdoiu

Decizia acestora de a-și continua studiile în alte județe este strâns legată de viziunea lor despre ritmul de dezvoltare al orașului. Pentru mulți viitori absolvenți, Capitala sau alte orașe mari reprezintă alternative mult mai atractive din punctul de vedere al perspectivelor de viitor.

„Ploieștiul nu este destul de dezvoltat comparativ cu alte orașe”

Elevii simt că diferențele dintre Ploiești și marile centre universitare sunt uriașe, iar asta le limitează opțiunile imediat după examenul de bacalaureat.

„Mi se pare că nu îmi oferă destule opțiuni câte mi-ar da Bucureștiul sau poate un oraș mai mare din țară”, ne-a declarat Cristian Simion.

Ideea este deschis susținută și de Eduard Gârbea , care recunoaște că vrea să plece din cauza lipsei de perspective din oraș: „Plec din cauză că nu este dezvoltat Ploieștiul comparativ cu alte orașe mai mari”.

Oportunități mai mari în București și alte orașe

Tinerii cred că nu au ce studia la nivel local. Lipsa unor specializări îi forțează pe unii elevi să își schimbe planurile și să caute facultăți în afara județului.

„Nu am destule oportunități aici pe plan profesional. La Universitatea Petrol-Gaze (UPG), de exemplu, nu pot să fac Drept, pentru că nu au acest profil”, explică Ana Maria Borcan.

Pe de altă parte, există și elevi care văd lucrurile puțin diferit. Ei cred că universitatea de acasă nu e neapărat rea, ci mai degrabă afectată de o promovare slabă, care nu ajunge la generația tânără.

„Sincer, nu mi se pare atât de rea facultatea noastră, dar mi-ar plăcea să plec, să am mai multe oportunități și mai multe variante”, spune Sofia Mocanu.

Acesta consideră necesară organizarea unor activități de informare în școli, având în vedere că elevii cunosc destul de puțin oferta educațională a UPG.

În fiecare an, absolvenții de liceu își strâng bagajele după bacalaureat. Aceștia aleg să plece în alte orașe, cum ar fi București, Cluj-Napoca sau Iași, atrași de facultăți de renume, deoarece cred că acolo au șanse mult mai mari de a-și găsi un loc de muncă după facultate.