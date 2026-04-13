A doua zi de Paște. Ce semnificație are Lunea Albă

A doua zi de Paște marchează începutul Săptămânii Luminate, o perioadă specială în credința ortodoxă. Cunoscută ca fiind Lunea Albă, astăzi, în bisericile din Prahova continuă slujbele dedicate Învierii.

A doua zi de Paște, sărbătorită în acest an luni, 13 aprilie, este considerată drept momentul ideal pentru un nou început, iar gesturile simple pot avea o semnificație profundă pentru tot restul anului.

Ce semnificație are Lunea Albă

Lunea Albă este mai mult decât o simplă continuare a sărbătorii Paștelui — este simbolul curățării sufletești și al unui nou început. În credința ortodoxă, această zi amintește de lumina Învierii și de biruința vieții asupra morții.

Denumirea de „Albă” este asociată cu puritatea, iertarea și pacea, valori care definesc întreaga Săptămână Luminată. Pentru credincioși, este un moment de reflecție, în care faptele bune, liniștea și apropierea de cei dragi capătă o însemnătate aparte.

Se spune că această zi deschide o perioadă în care sufletul este mai ușor de împăcat, iar gesturile simple pot aduce echilibru și binecuvântare pe termen lung.

De ce este atât de importantă Lunea Albă

A doua zi de Paște marchează începutul Săptămânii Luminate, o perioadă specială în credința ortodoxă. În bisericile din Prahova continuă slujbele dedicate Învierii, iar mesajul transmis credincioșilor este unul de speranță, iertare și mântuire.

Atmosfera din noaptea de Paște se păstrează, iar mulți aleg să participe din nou la slujbe sau să petreacă ziua în liniște, alături de familie.

Obiceiuri din a doua zi de Paște

În multe zone din România, inclusiv în Prahova, Lunea Albă este ziua vizitelor în familie. Se duc ouă roșii, cozonac și pască, iar mesele devin un prilej de bucurie și apropiere între cei dragi.

Un obicei cunoscut este cel în care finii merg la nași cu daruri tradiționale, precum colaci, ouă roșii și pască.

Tot astăzi se oferă de pomană celor nevoiași, iar acest gest este considerat mai important ca în alte zile. În unele case, lumânarea de la Înviere este reaprinsă pentru liniște și protecție.

Multe dintre aceste tradiții și obiceiuri se păstrează și astăzi în comunitățile din Prahova, unde sărbătoarea este trăită cu respect pentru datini și credință.

Ce trebuie să faci în Lunea Albă

Tradiția spune că în această zi este bine să eviți conflictele și să păstrezi o stare de liniște și echilibru. Faptele bune, gesturile de generozitate și timpul petrecut cu cei dragi sunt considerate esențiale.

Mulți cred că ceea ce faci în Lunea Albă îți poate influența starea de spirit pentru perioada următoare, motiv pentru care ziua este trăită cu mai multă atenție și recunoștință.

Ultima zi liberă pentru mulți români

Pentru cei mai mulți angajați, a doua zi de Paște este și ultima zi din minivacanță. După zilele libere începute pe 10 aprilie, activitatea se reia marți, 14 aprilie. Următoarea zi liberă va fi pe 1 mai, de Ziua Muncii.