Coloană de mașini pe DN1 între Nistorești și Comarnic. Trafic intens pe A3

Valorile de trafic sunt ridicate, vineri, 10 aprilie, pe Autostrada A3 București – Ploiești, în zona localității Gherghița, dar și pe DN1, pe Valea Prahovei.

Prima zi din minivacanța de Paște aduce din nou aglomerație pe șosele, inclusiv în Prahova. Centrul Infotrafic a anunțat că traficul rutier înregistrează valori ridicate pe DN1 Ploiești – Brașov, dar și pe Autostrada A3 București – Ploiești.

Astfel, la ora 11:30, pe Autostrada A3 București – Ploiești erau valori de trafic ridicate între localitățile Lipia, județul Ilfov, și Gherghița, județul Prahova, pe sensul de mers către Ploiești.

Pe DN1 Ploiești – Brașov, potrivit Centrului Infotrafic, s-a format coloană de autovehicule între localitățile Nistorești și Comarnic, pe sensul de mers către Brașov.