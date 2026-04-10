Sinaia, plină de schiori în prima zi din minivacanță. Toate pârtiile, deschise la Cota 2000

Cu doar două zile înainte de Paște, pârtiile din Sinaia sunt pline de schiori, iar condițiile de pe munte sunt excelente. În zona alpină zăpada încă permite practicarea sporturilor de iarnă.

Pârtiile sunt pline, vineri, 10 aprilie, de schiori care profită de stratul consistent de zăpadă și de condițiile excelente din zona alpină, în prima zi a minivacanței de Paște. Imaginile din golul alpin contrastează puternic cu peisajul de primăvară din orașe, iar acest lucru i-a atras pe mulți turiști spre Valea Prahovei.

Potrivit administratorilor domeniului schiabil, toate pârtiile din golul alpin sunt deschise și pregătite pentru turiști. La Cota 2000, instalațiile de transport pe cablu funcționează în condiții normale, iar accesul pe munte este asigurat încă de dimineață.

Începând cu ora 09:30, inclusiv banda pentru începători este deschisă publicului, ceea ce face ca zona să fie accesibilă atât schiorilor experimentați, cât și celor aflați la primele încercări. Telescaunul Soarelui și celelalte instalații și-au reluat programul complet, facilitând accesul rapid către pârtii.

Aglomerația din prima zi de minivacanță confirmă interesul ridicat pentru schi, chiar și în luna aprilie, atunci când, în mod normal, sezonul de iarnă este aproape de final. Pentru mulți, este una dintre ultimele ocazii de a se bucura de zăpadă în acest sezon.