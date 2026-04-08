Viscol, ninsori și vizibilitate redusă în zona de munte din Prahova

Zona de munte din Prahova intră, miercuri, 8 aprilie, sub cod galben și cod portocaliu de viscol, ninsori și vizibilitate redusă sub 50 de metri.

- Publicitate -

Atenționarea ANM de cod galben este valabilă miercuri, 8 aprilie, în intervalul orar 10:00–21:00. Astfel, în zona de munte vor fi rafale de vânt de 70–90 km/h, temporar va ninge viscolit, iar vizibilitatea va scădea sub 100 m.

Cod portocaliu de viscol

În același interval, miercuri, la altitudini de peste 1600 m, la munte va fi viscol puternic, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m.

- Publicitate -

„Local, în Carpații Meridionali și de Curbură, la altitudini mai mari de 1600 m, va fi viscol puternic, cu rafale de 110–130 km/h, iar vizibilitatea va scădea sub 50 m”, a anunțat ANM.