De ce ouăle de Paște trebuie să fie roșii și când se vopsesc. Povestea din spatele uneia dintre cele mai vechi tradiții

Joi, 9 aprilie 2026, românii se pregătesc de sosirea Paștelui. Potrivit tradiției, în această zi se înroșesc ouăle, iar gospodinele din toată țara se pregătesc pentru această sărbătoare. Vopsitul ouălor reprezintă un moment foarte important în cadrul acestei sărbători, dar puțină lume știe de fapt ce simbolizează cu totul și, mai ales, de ce important ca ouăle de Paște să fie înroșite neapărat în Joia Mare.

Înroșirea ouălor, o tradiție veche, de peste 2.000 de ani

Pentru a înțelege mai bine acest obicei al vopsitului oulălor, am luat legătura cu Anca Stanca, etnolog în cadrul Centrului Județean de Cultură Prahova. Ea ne-a explicat, așa cum o face mereu în cadrul atelierelor pe care le organizează pentru elevi în cadrul Centrului, exact ce poveste este în spate acestui obicei.

„Tradiția vopsirii ouălor datează din vremea în care Mântuitorul Iisus Hristos a fost răstignit pe cruce”, povestește Anca Stanca. Potrivit legendelor, spune specialista, atunci când Iisus era răstignit pe cruce, cu o zi înainte să moară, un grup de femei (sau, în alte versiuni, chiar Fecioara Maria) a trecut pe acolo cu un coș de ouă.

„Atunci când a trecut pe lângă cruce, picături din sângele Mântuitorului au picurat peste acele ouă, înroșindu-le. Tocmai de atunci datează tradiția înroșirii ouălor de Paște în Joia Mare”, povestește etnologul.

Când se înroșesc ouăle de Paște

Steliana Apostoiu, care încondeiază ouă în județul Prahova, în Filipeștii de Târg, spune că ouăle înroșite sau încondeiate în Joia Mare, nu se strică un an de zile, povestește Anca Stanca.

Și tot potrivit aceleiași surse, există vorbe din bătrâni cu ce se poate întâmpla dacă înroșești ouă în alte zile, în afară de Joia Mare.

„Se spune că este interzis să înroșești ouă în Vinerea Mare, pentru că acestea devin seci”, spune etnologul. „În același timp, ouăle înroșite Sâmbăta, înaintea Paștelui, țin exact cât are termen de valabilitate oul respectiv”, mai precizează specialista. Cu alte cuvinte, nu este nimic deosebit față de ouăle fierte obișnuite, la ouăle înroșite sâmbăta.

Încondeierea ouălor în Prahova: motive și simboluri specifice

„În Prahova a existat o tradiție a încondeierii ouălor, la Starchiojd, la Filipeștii de Târg, precum și undeva în zona Izvoarele. De asemenea, sunt câteva modele specifice Prahovei. Unul dintre ele este, de exemplu, Floarea Paștelui. Aceasta este o floare care înflorește în această perioadă, adică în luna aprilie și chiar așa se și numește”, explică specialista.

Aceasta mai spune că la noi, în Prahova, au fost aplicate pe ouă modele din imediata apropiere a vieții femeilor. „Adică florile: floarea Paștelui, floarea căpșunei, frunza căpșunei… dar și insecte: păianjenul, coropișnița. Mai sunt, de asemenea, și motive scheomorfe, adică cele care reprezintă, stilizate cumva, uneltele”, dezvăluie etnologul.

Nimic nu este complicat. „Totul este reprezentat așa cum au fost realizate modelele pe iile muntenești, atât de frumoase și atât de bogate. Exact așa s-a transpus și pe ou, s-a dus chiar la nivel de artă această încondeiere”, mărturisește Anca Stanca.

„Sunt modele atât de frumos realizate în Prahova, cu atâta măiestrie, cumva ca un omagiu, adus până în zilele noastre, sacrificiului făcut de Mântuitorul nostru Iisus Hristos”, mai adaugă specialista.

Ce semnifică oul. De ce se ciocnesc ouăle de Paște

Oul, și mai ales oul de Paște, semnifică viața, dezvăluie Anca Stanca, și tot ea adaugă: „De ce se ciocnesc ouăle de Paște? Pentru că oul a fost asemuit cu mormântul lui Iisus, iar mormântul, odată spart, din el iese viața. Iisus nu mai este într-un mormânt, el este înviat. Oul spart este dătător de viață!”

„Oricum simbolul oului este acela generator, dătător de viață. Și atunci oul spart, și ciocnit, tocmai asta semnifică: mormântul care are piatra dată la o parte, în el nu mai este moarte, din el iese viață. Aceasta este semnificația oului!”, conchide Anca Stanca.

Deși în ziua de astăzi ouăle de Paște se regăsesc în diverse culori și modele, doar cele roșii respectă cu adevărat tradiția. Culoarea roșie simbolizează sângele Mântuitorului. De Paște, în ziua Învierii, ouăle adevărate, tradiționale, sunt doar de culoare roșie, este părerea unanimă a specialiștilor etnologi autohtoni.