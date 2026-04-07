Jandarmul prahovean care i-a cunoscut pe Bruce Willis și Van Damme a salvat o viață în timpul liber

În spatele uniformei se află, de multe ori, povești de viață care ar putea deveni scenarii de film. Pentru plutonierul adjutant-șef Dorin-George Căicuț, din cadrul Grupării de Jandarmi Mobile Ploiești, drumul către cariera militară a trecut, la propriu, prin lumea cinematografiei.

Cum i-a cunoscut pe marii actori de la Hollywood

Înainte de a îmbrăca uniforma jandarmeriei, Dorin-George Căicuț a lucrat ca proiectant de decoruri de film, în cadrul unor platouri de filmare renumite din România. Acolo a participat la realizarea unor producții internaționale și a avut ocazia să îi întâlnească pe unii dintre cei mai cunoscuți actori de la Hollywood, precum Bruce Willis sau Jean Claude Van Damme.

Experiența din acea perioadă i-a dezvoltat creativitatea, atenția la detalii și capacitatea de a lucra în echipă, calități care aveau să-i fie utile mai târziu într-un domeniu cu totul diferit.

După perioada petrecută în industria filmului, Dorin a ales un alt drum și s-a angajat ca agent de pază la Rafinăria Brazi, fiind încadrat la punctul principal de acces, datorită faptului că vorbește fluent engleza și a putut interacționa ușor cu toți angajații străini. Acolo avea să întâlnească, pentru prima dată, jandarmii care asigurau paza și protecția obiectivului industrial, aflat la acea vreme în responsabilitatea Grupării Mobile Ploiești.

A devenit jandarm

Întâlnirea cu aceștia urma să îi schimbe destinul. Discuțiile cu ei, poveștile din misiuni și spiritul de echipă i-au trasat cumva următorii pași: să facă armata și să participe la concursurile pentru încadrarea în structurile Ministerului Afacerilor Interne.

A trecut cu brio examenul pentru a deveni subofițer, iar din 2007 a intrat în rândurile jandarmeriei, fiind încadrat la Gruparea de Jandarmi Mobilă Ploiești, unde activează și astăzi, în același detașament. Destinul a făcut ca primul său comandant să fie chiar cel care astăzi conduce unitatea, colonelul Florin Valentin Cadioglu.

La început, Dorin spune că a „furat meserie” de la toți colegii mai experimentați. A observat, a învățat și a acumulat experiență în fiecare misiune. În același timp, a adus cu el propriile atuuri: talentul de comunicator, simțul umorului, o intuiție remarcabilă și seriozitatea cu care își îndeplinește sarcinile.

Pregătește jandarmii nou-veniți în cadrul Grupării Mobile Ploiești

Toate acestea l-au recomandat, în timp, pentru un rol esențial în formarea noilor generații. Din 2017, plutonierul adjutant-șef Dorin-George Căicuț este unul dintre instructorii care pregătesc jandarmii nou-veniți în cadrul Grupării Mobile Ploiești, în special pe cei încadrați din sursă externă, ultimele din această categoriile fiind cele din 2022 și 2024. În paralel, deține și specializarea de tehnician în intervenție profesională, contribuind la pregătirea tactică și operativă a tuturor cadrelor.

În misiuni, Dorin este descris de colegi drept „omniprezent”. Are mereu un ochi atent asupra jandarmilor aflați la început de drum, dar și asupra participanților la evenimentele publice. Face parte din echipele de dialog, iar calmul și modul direct, dar respectuos, în care comunică au reușit de multe ori să dezamorseze situații tensionate înainte ca acestea să escaladeze. Cazurile cele mai delicate, dar soluționate cu succes, au fost cele în care erau implicați și copii.

Un alt atuu important este faptul că vorbește fluent limba engleză, ceea ce îl transformă adesea în omul potrivit atunci când la evenimentele publice participă și cetățeni străini.

Deși are un „palmares“ impresionant al reușitelor în activitatea sa, pentru Dorin cea mai mare realizare este atunci când, de la o misiune cu grad de risc, toată lumea pleacă în siguranță acasă, neînregistrându-se incidente. Se bucură atunci când îi face pe oameni să înțeleagă că violența, indiferent de natura ei, nu este varianta „câștigătoare“.

A salvat un tânăr în timpul liber

Pe lângă faptele de natură antisocială pe care le-a constatat de-a lungul timpului, colegul nostru s-a remarcat și în afara serviciului. Pe data de 5 martie, aflat în timpul său liber, a salvat o persoană care căzuse de pe bicicletă și se lovise la cap. Imediat după ce a oprit mașina personală și a evaluat victima, a constatat că era în stare de inconștiență, însă prezenta semne vitale.

Jandarmul l-a așezat pe bărbatul respectiv în poziția de siguranță și a apelat de urgență numărul 112. Până la sosirea echipajului medical, victima și-a recăpătat cunoștiința, însă pierduse mult sânge. A fost transportată la o unitate medicală din municipiul Buzău pentru investigații și tratament de specialitate. Cine știe ce s-ar fi întâmplat dacă Dorin nu era acolo la momentul respective?!

Ulterior, jandarmul ploieștean a luat legătura cu personalul medical pentru a se interesa de starea bărbatului, primind asigurări că acesta este în afara oricărui pericol.

A imobilizat un suspect de trafic de droguri

La numai o săptămână de la acest eveniment, îl găsim pe colegul nostru alergând, alături de alți camarazi, cu care era în serviciu în zona Halelor Centrale din Ploiești, după un tânăr care avea un comportament suspect și s-a sustras legitimării. S-a constatat că acesta avea asupra lui substanțe posibil interzise și un recipient tip grinder, în care, de asemenea, se afla materie vegetală de culoare verde-olive, cu miros înțepător.

Din cei aproape 20 de ani de activitate, s-a ales și cu un regret, faptul că n-a putut participa la misiuni internaționale. O problemă medicală i-a blocat acest drum. „Așa a fost să fie, dar mi-aș fi dorit mult și o astfel de experiență“, ne-a mărturisit colegul nostru.

Povestea lui Dorin-George Căicuț arată că drumul către uniformă poate porni din cele mai neașteptate locuri – chiar și de pe platourile de filmare. Dar, dincolo de întâlnirile spectaculoase sau de experiențele neobișnuite, ceea ce definește cu adevărat parcursul său sunt oamenii care l-au inspirat, dorința de a învăța și respectul pentru misiunea de jandarm.

sursa: Gruparea de Jandarmi Mobilă „Matei Basarab“ Ploiești