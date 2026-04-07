Paște mai scump. Cât costă cozonacul și pasca la Ploiești

Cozonacul și pasca de anul acesta sunt un adevărat test pentru portofelul multor români. Pe fondul scumpirilor din ultima vreme, aceste delicii nelipsite de pe mesele copioase de Paște, au devenit adevărate provocări pentru gospodinele care trebuie să bage mâna adânc în buzunar de data aceasta.

Un cozonac poate ajunge la 170 de lei

Dacă un cozonac făcut în casă ne duce undeva la 50 de lei în medie, unul cumpărat costă cu mult mai mult. Astfel că în funcție de umplutură, aspect și locul de unde îl achiziționăm, prețul unui cozonac poate ajunge chiar și la 170 de lei bucata.

Cum ciocolata Dubai continuă să facă furori, anul acesta, fița în materie de cozonac este cel umplut cu….fistic! La o cofetărie premium din Ploiești, un astfel de cozonac, umplut cu cremă de fistic și învelit în glazură de fistic îți lasă gura apă, dar și portofelul mai subțire. Are un kilogram și jumătate și costă 169 de lei bucata.

Iar dacă ai de făcut o vizită importantă și trebuie să te prezinți cu un cadou pe măsură, găsești chiar și un cozonac integrat în aranjament floral. Prețul unuia sare de 400 de lei.

Pentru cei mai puțin pretențioși, un cozonac trece cu puțin de 50 de lei, într-o brutărie tradițională.

Iar într-un supermarket, dacă vânezi ofertele, îl găsești chiar și la 15 lei, fie că are umplutură de rahat, stafide sau nucă.

Pasca este mai accesibilă

Tradiționala pască este ceva mai accesibilă decât cozonacul, însă și aici prețurile diferă. Dacă în supermarket o găsim la un preț de aproximativ 30 de lei, în cofetărie prețul acesteia ajunge la 90 de lei bucata. Brutăriile ne îmbie la aluatul dulce de cozonac, umplut cu brânză dulce și stafide, la un preț de 50 de lei.

Multe cofetării preiau comenzi în prealabil, pentru cozonaci și pască. Însă aceste liste sunt din ce în ce mai scurte, având în vedere că anul acesta, produsele de patiserie artizanală s-au scumpit în medie cu 12 până la 18%, potrivit analizei site-urilor marilor cofetării artizanale, precum și a platformelor de livrări.

Producătorii dau vina pentru aceste scumpiri, în principal pe majorările din ultima perioadă la carburanți, utilități și a prețului ingredientelor premium.

Atenție de unde cumperi cozonac și pască!

Reprezentanții Autorității Naționale Sanitar-Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor au postat recent pe o rețea de socializare un avertisment cu privire la locul din care cumpărăm deserturile specifice sărbătorii pascale.

Aceștia ne sfătuiesc să achiziționăm aceste produse, exclusiv din unități autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar. Alimentele preparate în condiții necontrolate pot reprezenta un pericol real pentru sănătate, mai ales în lipsa respectării normelor de igienă.

,,Mirosul de cozonac proaspăt scos din cuptor şi prăjiturile de casă sunt, pentru mulţi dintre noi, sufletul mesei de Paşte. Ca să vă bucuraţi de aceste bunătăţi în deplină siguranţă, vrem să vă împărtăşim câteva sfaturi despre cum să alegeţi cele mai bune produse pentru cei dragi. De unde cumpărăm dulciurile şi legumele de sezon? Vă recomandăm să achiziţionaţi cozonacii, pasca şi produsele de patiserie doar din spaţii autorizate sau înregistrate sanitar-veterinar. Doar în aceste unităţi avem certitudinea că sunt respectate normele de igienă, de la preparare şi până la vânzare”, au transmis reprezentanţii ANSVSA, într-o postare pe Facebook.