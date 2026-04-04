Arta care se simte: Artown NOW deschide orașul și către cei care nu îl pot vedea

Ploieștiul devine, prin Artown NOW, un spațiu în care arta nu mai este doar privită, ci trăită, atinsă și ascultată. În ultimii ani, platforma a extins constant felul în care arta urbană poate fi accesată, transformând orașul într-un teritoriu al incluziunii reale.

- Publicitate -

Unul dintre cele mai relevante demersuri în această direcție este deschiderea artei urbane către persoanele cu deficiențe de vedere, printr-un sistem care reimaginează complet experiența artistică. Fiecare lucrare murală este însoțită de o plăcuță în limbaj Braille care nu descrie imaginea, pentru că arta nu se traduce literal, ci oferă un strat poetic: versuri sau citate alese chiar de artiști, gândite să transmită emoția lucrării, nu forma ei.

În completare, fiecare intervenție are și o dimensiune sonoră. Prin intermediul unui cod QR prezent pe plăcuțele descriptive, publicul poate accesa „sunetul muralului”, o interpretare audio creată de designerii de sunet de la RAW Creatives, pornind de la universul vizual al lucrării. Astfel, experiența devine una sinestezică: arta poate fi ascultată, simțită și imaginată, nu doar privită.

- Publicitate -

Prin integrarea plăcuțelor și prin dezvoltarea tururilor tactile, Artown NOW propune o schimbare de paradigmă: experiența artistică nu mai aparține exclusiv vizualului, ci devine una multisenzorială, accesibilă tuturor, poate fi ascultată, simțită și imaginată. Acest tip de intervenție construiește efectiv un nou mod de a locui orașul. Arta devine un limbaj comun, care reduce distanțe și creează punți între comunități diferite.

Demersul a fost posibil printr-un parteneriat constant cu Kaufland România, alături de care Artown a construit, încă din 2023, o direcție coerentă dedicată incluziunii. Susținerea lor a permis nu doar dezvoltarea acestor componente inovatoare, ci și extinderea programului către comunități care, în mod tradițional, rămân în afara circuitelor culturale.

În cadrul Artown NOW, platforma industrială UZUC a fost deschisă către tineri din medii vulnerabile, organizații locale și publicul larg, devenind un spațiu activ de întâlnire și co-creare. Au fost organizate sute de tururi ghidate, facilitând accesul la artă pentru elevi, ONG-uri și comunități diverse.

- Publicitate -

Un moment central al programului a fost dedicat persoanelor cu dizabilități, realizat împreună cu organizații locale precum Asociația Sindrom Down Ploiești, Asociația de Sprijin a Copiilor cu Handicap Fizic – Filiala Prahova, Asociația Națională a Surzilor din România – Filiala Prahova, Asociația Copii cu Aripile Deschise, Asociația „De profesie, Om”, Asociația Eveline Iubim Copiii, precum și alți parteneri instituționali și comunitari activi în Ploiești.

Împreună, aceste inițiative au creat nu doar contexte de acces, ci spații reale de participare, în care arta devine un limbaj comun între oameni cu experiențe diferite ale lumii.

Artown NOW aduce lucrări în spațiul public, dar mai ales contexte în care orașul devine mai deschis, mai empatic și mai coerent. În acest proces, parteneriatele pe termen lung devin esențiale. Continuitatea susținerii din partea Kaufland România a permis dezvoltarea organică a acestor inițiative și scalarea impactului lor în comunitate.

Pentru Artown NOW, accesul la artă nu este un privilegiu, ci un drept. Iar orașul viitorului este unul în care fiecare locuitor, indiferent de abilități, poate avea o relație directă cu cultura.

- Publicitate -

Publicul este invitat să descopere lucrările din oraș dincolo de privire, să citească, să asculte și să simtă. Scanează codurile QR, explorează sunetul muralelor și lasă-te ghidat de această experiență multisenzorială care apropie orașul de tine și pe tine de oraș și de comunitate. Harta muralelor poate fi accesată AICI

Ne revedem în toamnă, la ediția aniversară Artown NOW #5.